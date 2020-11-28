Украина

Главный тренер Александрии поделился ожиданиями от предстоящего поединка его команды против львовского Руха.

Наставник Александрии Владимир Шаран поделился своими мыслями о предстоящем матче против Руха в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги, рассказав о кадровых проблемах в стане своей команды.

"Помимо Бухала, у нас также травмированы Дудка и Мирошниченко. Гордиенко пропустил два месяца из-за серьезной травмы, поэтому пока играет за молодежный состав, но свой тайм отыграет обязательно. Все остальные игроки готовы к игре".

"Мы настроены серьезно и не обращаем внимания на то, что соперник находиться на последнем месте. Наша задача – выходить и играть в футбол, так как Рух – команда очень хорошего уровня", — заявил Шаран в программе Футбол NEWS.

В десяти стартовых играх чемпионата Александрия набрала 14 очков и на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Матч между Александрией и Рухом состоится в субботу, 28 ноября. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени.

В предыдущем туре подопечным Шарана удалось отобрать очки у донецкого Шахтера, сыграв вничью (1:1).