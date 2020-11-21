Украина

Подопечные Каштру в очередной раз в сезоне потеряли очки, не сумев в меньшинстве удержать добытое преимущество в счете (1:1).

Действующий чемпион Украины уходил на ноябрьскую международную паузу в условиях напряженного противостояния с киевским Динамо (3:0), а возвращаться к был вынужден с обещавшего стать для него не менее сложным противостояния с Александрией на поле столичного НСК Олимпийский. Главный конкурент подопечных Луиша Каштру на внутренней арене был уязвим перед началом 10-го тура, однако проводил свой поединок раньше "горняков", поэтому Шахтер мог играть, в том числе, отталкиваясь от результата Динамо в матче против Ингульца.

Уже в день отчетной встречи стало известно, что Анатолий Трубин, Тайсон, Марлос и Валерий Бондарь не смогут помочь своей команде в противостоянии с "полиграфами" по неназванным причинам. Сигнал был достаточно тревожным, ведь уже в ближайшем будущем Шахтеру предстоит отвечать за унизительные 0:6 от менхенгладбахской Боруссии, но теперь в матче на ее поле. Однако "оранжево-черные" уже успели допустить достаточно ошибок на старте нового сезона УПЛ, поэтому в ближайшем будущем должны будут вести полноценную борьбу сразу на двух фронтах.

В прогнозируемом темпе играли команды первую половину отчетной встречи. Шахтер выступал первым номером, Александрия ловила соперников на контрвыпадах, но и сама была не прочь поупражняться в передачах в центральном участке поля. В размеренном течении событий не было заметно угрозы для обоих ворот, но подобная тенденция продолжалась недолго — на 19-й минуте Тете, первым из игроков хозяев поля, пробил с опасностью для владений Билыка, отправив мяч с подкруткой в сторону от левой штанги, а несколькими мгновениями ранее Третьяков нанес удар прямиком в Пятова, завершив передачу с правого фланга от Ковальца.

Но не этим была примечательная первая половина. На 29-й минуте недалеко от центра поля Жуниор Мораес потерял равновесие в попытке приема мяча, из-за чего полетел прямиком в ноги Евгению Банаде. Если смотреть по ходу поединка — обычная желтая за грубую игру, однако повтор на системе VAR, позволил Монзуль четко расставить акценты в ситуации — нападающего Шахтера надо удалять. Оказавшись в меньшинстве, Шахтер не стал меньше владеть мячом или угрожать чужим воротам, однако атакующий потенциал был серьезно урезан. Обезглавлен — можно и так сказать, с учетом тактической схемы.

Однако второй тайм "горняки" все равно начали с забитого мяча. Проводивший свой 50-й матч в Шахтере Додо удачно подключился к позиционной атаке, завершив мягкую подачу Патрика с левого фланга. Бабогло допустил нелепую ошибку в том эпизоде, пригнувшись, вместо перехвата передачи от Алана. И все бы ничего, но внимательности в обороне от игроков дончан данный эпизод не прибавил. Прострел с правого фланга от Ковальца завершился ошибкой от пары центральных защитников, а Банада положил свой "фирменный" ударом в одно касание.

Размен классными острыми атаками — вот, что мы наблюдали в оставшееся время второй половины поединка. "Полиграфы" ходили на острие лезвия, позволяя соперникам играть на контроль даже в численном меньшинстве, но брали свое в контратаках, на фоне тяжелых ног оппонентов.

Попадание мяча в перекладину при ударе Третьякова, вынос с линии пустых ворот от Гречишкина во время попытки завершить прострел Дентиньо со стороны Фернандо, удар того же форварда Шахтера головой над перекладиной, и аналогичный эпизод, но в исполнении Банады — моментов для большего числа забитых мячей было достаточно. Однако, вместо голов, мы увидели лишь игру Тете в левом фланге обороны. Заготовка для будущего матча Лиги чемпионов? Очередная ничья от Шахтера.

В следующем туре донецкий Шахтер отправится на гостевой поединок против днепровского Днепра-1, а Александрия на своем поле будет принимать львовский Рух.Шахтер — Александрия 1:1Додо, 47 — Банада, 53Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Майкон, 69) — Степаненко, Маркос Антонио (Дентиньо, 43) — Тете, Алан Патрик (Фернандо, 69), Соломон — Мораес.Билык — Пашаев, Мельник, Бабогло, Вантух — Ковалец (Грицук, 90), Банада, Гречишкин — Лучкевич, Ситало (Устименко, 73), Третьяков (Шастал, 81).Предупреждения: Сиприано, Матвиенко — Третьяков, Ковалец.