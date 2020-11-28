Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью с Рухом.
Владимир Шаран, фото ФК Александрия
28 ноября 2020, 19:27
Владимир Шаран считает, что некоторые его подопечные не выполнили установку на матч 11-го тура чемпионата Украины против Руха.
"Еще один сложный осенний матч, – цитирует главного тренера официальный сайт Александрии. – Мы хорошо изучили Рух и понимали, что соперник прибавил физически, но не все ребята выполнили то, о чем их просили".
"В первом тайме мы не реализовали несколько моментов. Во втором после удаления стали больше действовать в обороне, потому что сил не хватало. Игроки молодцы, но результатом я недоволен".
На момент окончания матча Александрия поднялась на шестое место, опередив Колос, которому предстоит сыграть с Десной в воскресенье, 29 ноября.