Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью с Рухом.

Владимир Шаран считает, что некоторые его подопечные не выполнили установку на матч 11-го тура чемпионата Украины против Руха.

"Еще один сложный осенний матч, – цитирует главного тренера официальный сайт Александрии. – Мы хорошо изучили Рух и понимали, что соперник прибавил физически, но не все ребята выполнили то, о чем их просили".

"В первом тайме мы не реализовали несколько моментов. Во втором после удаления стали больше действовать в обороне, потому что сил не хватало. Игроки молодцы, но результатом я недоволен".

На момент окончания матча Александрия поднялась на шестое место, опередив Колос, которому предстоит сыграть с Десной в воскресенье, 29 ноября.