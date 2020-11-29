Украина

Football.ua представляет анонс 11-го тура УПЛ между Минаем и Зарей.

Заре предстоит сыграть непростой выездной поединок против Миная.

Минай – Заря

Воскресенье, 29 ноября, 14:00. Авангард, Ужгород. Владимир Новохатний – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В Ужгороде на стадионе Авангард Минай встретится с луганской Зарей. Команда Виктора Скрипника на неделе добыла свою первую победу в Лиге Европы, обыграв на выезде греческий АЕК со счетом 3:0. Эта победа, конечно же, улучшила моральное состояние футболистов луганского клуба, но есть большие вопросы к функциональной готовности. Все мы прекрасно понимаем, что Заря не обладает таким кадровым ресурсом, чтобы иметь возможность проводить даже минимальную ротацию без потери качества. С этой задачей и предстоит справиться Виктору Скрипнику и его тренерскому штабу.

Как бы это удивительно не звучало, Минай и Заря – соседи в турнирной таблице. Команду Василия Кобина от луганчан отделяет всего 2 очка. А если вспомнить, какую волевую победу в прошлом туре добыл Минай и в каком стиле, то нет абсолютно никаких сомнений, что в матче против Зари хозяева будут нацеливаться именно на три очка. Перечисленные выше причины – главный аргумент в пользу Миная. Хотя букмекеры и считают Зарю фаворитом противостояния, есть уверенность, что три очка команде Виктора Скрипника взять в предстоящем матче будет очень сложно.

Статистика личных встреч

Ранее не встречались.

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Footbal.ua