Украина
29 ноября 2020, 16:01
Заря обыграла Минай в матче с напряженной концовкой
Подопечные Виктора Скрипника сумели вернуться к делам в УПЛ с качественной победы в заснеженном Ужгороде (3:0).
Минай — Заря, фото УПЛ
29 ноября 2020, 16:01
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Минай — Заря 0:3
Голы: Кочергин, 53, Иванисеня, 58, Гладкий, 60.
Минай: Каниболоцкий — Меличенко, Лопыренок (Маембе, 46), Матич (Малепе, 66), Сакив, Кныш (Шпак, 67) — Нуриев, Голодюк (Ткачук, 46), Снижко (Хахлев, 80) — Пиняшко — Шиндер.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб (Назарина, 65), Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин (Чайковский, 83) — Кабаев (Гринь, 82) — Гладкий (Сайядманеш, 74), Громов (Перович, 74).
Предупреждения: Голодюк, Шиндер, Нуриев — Вернидуб.