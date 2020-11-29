Украина

Колос и Десна разошлись миром с оттенком скандала

Система VAR повлияла на эпизоды с двумя забитыми мячами в этот вечер (1:1).

Колос — Десна, фото УПЛ

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Колос — Десна 1:1

Голы: Лысенко, 12 (пен.) — Будковский, 27 (пен.).



Колос: Волынец — Петров, Новак, Черноморец — Зозуля, Задоя, Богданов, Емец — Смирный (Исаенко, 87), Антюх (Ориховский, 75) — Лысенко (Селезнев, 53).



Десна: Паст — Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой — Гуцуляк (Дегтярев, 84), Огиря, Домбровский, Мудрик (Шевцов, 90+4) — Арвеладзе (Старенький, 90+3) — Будковский.



Предупреждения: Смирный, Богданов — Имереков, Конопля, Мостовой, Тамм.



На 90+5-й минуте был удален Максим Имереков (Десна) (второе предупреждение).