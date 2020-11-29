Украина

Киевляне сразятся с туринцами в Лиге чемпионов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо сразится с туринским Ювентусом. Поединок состоится в Италии, второго декабря. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

По информации пресс-службы клуба, перед вылетом в Турин игроки, тренерский штаб и персонал Динамо сдали тесты на коронавирус в специальной лаборатории, сертифицированной УЕФА. Все они оказались отрицательными.

Уже в понедельник, 30-го ноября делегация вылетит в Турин.

Отметим, онлайн-трансляцию матча Ювентус — Динамо можно будет смотреть на Football.ua.