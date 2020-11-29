Украина

Дончане уступили на выезде из-за оплошностей голкипера.

В рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины Ингулец принимал на своем поле Олимпик, который вернулся после вспышки коронавируса в команде. В составе дончан не хватало лишь несколько основных футболистов, а потому поединок обещал быть интересным и с игрой на три результата.

Подопечные Игоря Климовского ринулись в атаку большими силами с первых минут и могли быстро открыть счет, но после "пожара" у ворот Крынского прицельный удар так и не последовал. Хозяева ответили моментом, когда с правого фланга простреливал Сичинава, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

Тем не менее, уже вскоре нападающий сам открыл счет — Бетим Альими махнул мимо мяча при выносе, а Сичинава поразил пустые ворота. 1:0. Очень курьезный гол, который поставил дончан в непростое положение. После этого команды поочередно владели игровой инициативой и пытались создать опасный момент.

Однако вплоть до свистка на перерыв счет не изменился. Можно вспомнить момент, когда Шахаб прокинул мяч мимо голкипера и отдавал передачу вдоль штрафной, но никто не откликнулся. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Ингульца в счете. Хозяева активно начали вторую половину игры и вновь могли забить, но Альими парировал удар Коваленко из-за пределов штрафной.

Тем не менее, подопечные Лавриненко своего все-таки добились — Бартулович навесил со штрафного — Альими не смог словить мяч и пропустил его под собой. 2:0. Олимпик пытался изменить счет, но темп игры был не очень высоким, а постоянные нарушения правил не давали повысить его.

Ближе к концу матча дончане имели возможность восстановить паритет, но мяч после удара Каргбо угодил в перекладину ворот соперника. Уже в компенсированное время Аблитаров еще раз проверил каркас на прочность. Уже за минуту до конца гости заработали пенальти, который уверенно реализовал Шахаб. Тем не менее, Ингулец добился победы со счетом 2:1, воспользовавшись ошибками Бетима Альими.

Ингулец — Олимпик 2:1

Голы: Сичинава, 17, Бартулович, 54 — Шахаб, 90+4 (с пенальти)

Ингулец: Крынский — Павлов, Балан, Семенко (Лупашко, 46), Синегуб — Бартулович, Запорожец — Козак (Янаков, 58), Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 73) — Сичинава (Плохотнюк, 90+3)

Олимпик: Альими — Ксенз, Снурницын, Цымбалюк, Драме, Лебеденко — Романовский (Каргбо, 62), Кравчук (Кириленко, 74), Политыло — Тейшейра (Аблитаров, 85) — Шахаб

Предупреждения: Лупашко, Янаков — Политыло, Драме, Снурницын, Романовский