Украина

Специалист подвел итоги матча с Десной.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал ничейный результат в матче против Десны (1:1).

"Хочу похвалить свою команду за игру, ведь сегодня была другая команда, не та, которая играла в Полтаве. Они были похожи на самих себя. Ведь после Ворсклы у нас был разговор на повышенных тонах. Главное – отношение. Сегодняшней игрой мы вернули то, чем славится Колос – характер".

"В системе VAR какая-то справедливость есть, но арбитр идет смотреть один момент, как вдруг там появляется уже другой момент. Я не хочу много комментировать, если и там, и там было нарушение, то получается все было по правилам. Если мяч попал в руку, которая была выше своего плеча, то какие вопросы по пенальти?".

"О другом хочу сказать – почему мы играем без болельщиков? Я не могу этого понять. Во Дворце Украина – аншлаг. Меладзе приезжает и дает концерты в Киеве, и там аншлаг. Лига смеха со зрителями. Там в закрытых помещениях проходят концерты со зрителями, а на открытом воздухе на стадионах не позволяют присутствие болельщиков. Нет логики! Где здравый смысл? Мне хотелось об этом сказать, потому что смотрю в YouTube концерт – там на первом ряду в масках, а дальше все без масок. И это меня возмущает", — сказал специалист в интервью пресс-службы Колоса.

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