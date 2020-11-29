Тренер Ингульца — о первой победе в УПЛ.
Сергей Лавриненко, фото Олимпик
29 ноября 2020, 23:17
Главный тренер Олимпика Сергей Лавриненко высказал свое мнение о матче против Олимпика, который его команда выиграла со счетом 2:1.
"Хочу поздравить наш клуб с первой исторической победой в УПЛ. Игра была очень тяжелой, даже тяжелее, чем с Динамо. Олимпик – очень интересный коллектив. Нам было, по-настоящему, сложно.
Где-то фортуна была на нашей стороне, но ребята ее заслужили своим старанием. Очень важно для нас психологически добыть такой результат.
Игра получилась нервозной. Соперник заставил нас переживать. В концовке Олимпик выпустил второго нападающего, стал играть проще и давление на наши ворота усилилось. В итоге мы все же пропустили гол с пенальти", — цитирует Лавриненко официальный сайт Олимпика.
К слову, Ингулец лишь в 11-м туре сумел добыть свою первую победу в рамках УПЛ.