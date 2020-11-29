Украина

Специалист оценил гонку команд в начале сезона.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал текущее расположение донецкого Шахтера и своей команды в турнирной таблице УПЛ.

Отметим, что после 11-го тура Динамо опережает Шахтер на три очка и возглавляет таблицу.

"Не могу сказать, что Шахтер стал слабее. Может быть, где-то только по игре по сравнению с прошлым сезоном. Их же тоже постиг коронавирус, как говорят. И нас. Их чуть раньше, нас – чуть позже. Уже от медиков зависит, как они восстановят людей".

"Вот легионеры у нас не болели, например. Ни Вербич, ни Кендзера. Мне сложно что-то говорить. Каждым утром мы сдаем тесты и до 6 часов вечера ждем с нетерпением, что они покажут. Может быть, не Шахтер слабее, а мы чуть сильнее играем, организованнее", - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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