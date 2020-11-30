Иранский форвард продолжает регулярно забивать.
ЗАХЕДИ ШАХАБ, ФК ОЛИМПИК
30 ноября 2020, 00:27
В рамках 11-го раунда украинской Премьер-лиги Ингулец дома переиграл донецкий Олимпик со счетом 2:1.
Данный поединок запомнился зрителям двумя голевыми ошибками вратаря Олимпика Бетима Альими и голом иранского форварда дончан Захеди Шахаба.
Этот гол стал для него шестым и вывел на первое место в списке бомбардиров УПЛ.
1. Захеди Шахаб (Олимпик) — 6
2. Владислав Кочергин (Заря) — 5
3. Филипп Будковский (Десна) — 5
4. Виктор Цыганков (Динамо) — 5
5. Владислав Кулач (Ворскла) — 5
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