Украина

Иранский форвард продолжает регулярно забивать.

В рамках 11-го раунда украинской Премьер-лиги Ингулец дома переиграл донецкий Олимпик со счетом 2:1.

Данный поединок запомнился зрителям двумя голевыми ошибками вратаря Олимпика Бетима Альими и голом иранского форварда дончан Захеди Шахаба.

Этот гол стал для него шестым и вывел на первое место в списке бомбардиров УПЛ.

1. Захеди Шахаб (Олимпик) — 6

2. Владислав Кочергин (Заря) — 5

3. Филипп Будковский (Десна) — 5

4. Виктор Цыганков (Динамо) — 5

5. Владислав Кулач (Ворскла) — 5

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