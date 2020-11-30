Работа главного тренера Ингульца в первом победном поединке его команды в "элите" не осталась незамеченной.
Сергей Лавриненко, фото ФК Ингулец
30 ноября 2020, 13:00
В рамках 11-го тура УПЛ подопечные Сергея Лавриненко впервые в сезоне сумели довести успешное выступление в поединке до победного результата. "Козаки" одолели в Кропивницком донецкий Олимпик (2:1).
Благодаря этому успеху главного тренера Ингульца признали лучшим наставником в минувший уик-энд. Такое решение приняло всеукраинское сообщество тренеров по футболу, применив соответствующую методику оценивания качества работы наставников.
Ранее лучшим игроком этого же тура
был признан нападающий киевского Динамо Беньямин Вербич.