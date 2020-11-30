Украина

Работа главного тренера Ингульца в первом победном поединке его команды в "элите" не осталась незамеченной.

В рамках 11-го тура УПЛ подопечные Сергея Лавриненко впервые в сезоне сумели довести успешное выступление в поединке до победного результата. "Козаки" одолели в Кропивницком донецкий Олимпик (2:1).

Благодаря этому успеху главного тренера Ингульца признали лучшим наставником в минувший уик-энд. Такое решение приняло всеукраинское сообщество тренеров по футболу, применив соответствующую методику оценивания качества работы наставников.