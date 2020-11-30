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Football.ua выделяет лучших в 11-м туре УПЛ.

Многим футболистам удалось в прошедшем туре показать себя с хорошей стороны. Лучшие попали в нашу символическую сборную.

Итоги 11-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную попали футболисты из 7 клубов УПЛ: 3 из Динамо, 2 из Десны, 2 из Мариуполя, 1 из Зари, 1 из Ингульца, 1 из Колоса, 1 из Шахтера.

Евгений Волынец, Колос (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Голкипер Колоса не терял концентрацию на протяжение всего поединка. Сделал несколько неплохих сейвов. Особенно запомнилось его спасение после удара Ефима Конопли с близкого расстояния. Во многом уверенная игра голкипера Колоса помогла футболистам из Ковалевки заработать очки в этом матче.

Ефим Конопля, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой крайний защитник Десны в матче против Колоса успевал и в обороне, и в атаке. Забил великолепный гол, который в итоге отменил Виталий Романов из-за игры рукой Имерекова. Был еще один убойный момент у Конопли перед воротами Колоса. Мудрик сделал хорошую передачу на Коноплю, но правый защитник с близкого расстояния не сумел переиграть Волынца.

Сергей Чоботенко, Мариуполь (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Уверенная игра Мариуполя в обороне во многом стала залогом итогового успешного результата. Уверенные действия Чоботенко в том числе помогли азовцам заработать 3 очка. 94% — точность передач и 79% выигранных единоборств – достойные показатели для центрального защитника.

Сергей Горбунов, Мариуполь (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Еще один представитель Мариуполя Сергей Горбунов в матче против Львова действовал на неродной для себя позиции. С задачей справился на отлично. Стал автором голевой передачи.

Николай Шапаренко, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Кадровые проблемы Динамо вынуждали молодого хавбека киевлян действовать на правом фланге полузащиты в предыдущих матчах. В игре против Ворсклы он появился на привычной для себя позиции и выдал очень сильный поединок. Николай дал большой объем работы в центре поля. Был тем звеном, кто связывал защиту и атаку.

Виктор Цыганков, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Лидер киевского Динамо вышел в матче против Ворсклы после того, как переболел коронавирусом. Форму за время самоизоляции Виктор растерять не успел. Лидер киевского клуба был очень активен и многое создал у ворот Ворсклы. Без своего забитого гола поле не покинул.

Владислав Кочергин, Заря (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 5

Полузащитник Зари был на привычно высоком уровне. Забил столь важный первый мяч своей команды, которые снял напряжение и позволил Заре действовать спокойней и довести матч до итоговой крупной победы. Помимо забитого гола еще и голевая передача на счету у Кочергина.

Тете, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Бразильский вингер Шахтера много брал игру на себя. Совершил больше всех обводок в этом матче – 8. Нулевая ничья держалась до 88-й минуты, когда Тете взял на себя ответственность и все-таки забил победный гол в ворота Днепра-1.

Михаил Мудрик, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой распиаренный футболист Шахтера, выступающий за Десну на правах аренды, в матче против Колоса продемонстрировал себя с наилучшей стороны. Его техника и обращение с мячом находятся на очень высоком уровне, а проходы на скорости по флангу стали неразрешимой задачей для команды Костышина. Мог стать автором голевой передачи, но Конопля каким-то чудом не забил с близкого расстояния.

Беньямин Вербич, Динамо (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Словенский футболист Динамо уже не в первый раз выходит на позиции форварда и показывает, что хотя это и не его родная позиция, выглядит он на ней гораздо лучше и эффективнее, чем Владислав Супряга. В матче против Ворсклы гол+пас на счету Вербича.

Ника Сичинава, Ингулец (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Грузинский нападающий Ингульца Ника Сичинава всегда очень активен и много работает без мяча. Часто этот форвард тратит свои силы на бессмысленный прессинг. Сичинава старается высоко накрывать футболистов соперника, а партнеры не поддерживают в этих начинаниях. В матче против Олимпика за свою игру до конца Сичинава был вознагражден. Он пошел до конца на голкипера Олимпика, который в итоге ошибся и не сумел выбить мяч.

Тренер: Сергей Лавриненко, Ингулец

Отмечаем главного тренера Ингульца, который одержал первую победу в УПЛ в истории команды. Тем более, в соперниках был донецкий Олимпик, который в этом сезоне демонстрирует очень симпатичную игру.

Сергей Горбаченко, Football.ua