Football.ua выделяет лучших в 11-м туре УПЛ.
Виктор Цыганков, Динамо - Ворскла
30 ноября 2020, 15:51
Многим футболистам удалось в прошедшем туре показать себя с хорошей стороны. Лучшие попали в нашу символическую сборную.
Итоги 11-го тура УПЛ
На сей раз в символическую сборную попали футболисты из 7 клубов УПЛ: 3 из Динамо, 2 из Десны, 2 из Мариуполя, 1 из Зари, 1 из Ингульца, 1 из Колоса, 1 из Шахтера.
Евгений Волынец, Колос (вратарь)
Попаданий в символическую сборную: 1
Голкипер Колоса не терял концентрацию на протяжение всего поединка. Сделал несколько неплохих сейвов. Особенно запомнилось его спасение после удара Ефима Конопли с близкого расстояния. Во многом уверенная игра голкипера Колоса помогла футболистам из Ковалевки заработать очки в этом матче.
Ефим Конопля, Десна (защитник)
Попаданий в символическую сборную: 1
Молодой крайний защитник Десны в матче против Колоса успевал и в обороне, и в атаке. Забил великолепный гол, который в итоге отменил Виталий Романов из-за игры рукой Имерекова. Был еще один убойный момент у Конопли перед воротами Колоса. Мудрик сделал хорошую передачу на Коноплю, но правый защитник с близкого расстояния не сумел переиграть Волынца.
Сергей Чоботенко, Мариуполь (защитник)
Попаданий в символическую сборную: 1
Уверенная игра Мариуполя в обороне во многом стала залогом итогового успешного результата. Уверенные действия Чоботенко в том числе помогли азовцам заработать 3 очка. 94% — точность передач и 79% выигранных единоборств – достойные показатели для центрального защитника.
Сергей Горбунов, Мариуполь (защитник)
Попаданий в символическую сборную: 1
Еще один представитель Мариуполя Сергей Горбунов в матче против Львова действовал на неродной для себя позиции. С задачей справился на отлично. Стал автором голевой передачи.
Николай Шапаренко, Динамо (полузащитник)
Попаданий в символическую сборную: 2
Кадровые проблемы Динамо вынуждали молодого хавбека киевлян действовать на правом фланге полузащиты в предыдущих матчах. В игре против Ворсклы он появился на привычной для себя позиции и выдал очень сильный поединок. Николай дал большой объем работы в центре поля. Был тем звеном, кто связывал защиту и атаку.
Виктор Цыганков, Динамо (полузащитник)
Попаданий в символическую сборную: 3
Лидер киевского Динамо вышел в матче против Ворсклы после того, как переболел коронавирусом. Форму за время самоизоляции Виктор растерять не успел. Лидер киевского клуба был очень активен и многое создал у ворот Ворсклы. Без своего забитого гола поле не покинул.
Владислав Кочергин, Заря (полузащитник)
Попаданий в символическую сборную: 5
Полузащитник Зари был на привычно высоком уровне. Забил столь важный первый мяч своей команды, которые снял напряжение и позволил Заре действовать спокойней и довести матч до итоговой крупной победы. Помимо забитого гола еще и голевая передача на счету у Кочергина.
Тете, Шахтер (полузащитник)
Попаданий в символическую сборную: 1
Бразильский вингер Шахтера много брал игру на себя. Совершил больше всех обводок в этом матче – 8. Нулевая ничья держалась до 88-й минуты, когда Тете взял на себя ответственность и все-таки забил победный гол в ворота Днепра-1.
Михаил Мудрик, Десна (полузащитник)
Попаданий в символическую сборную: 1
Молодой распиаренный футболист Шахтера, выступающий за Десну на правах аренды, в матче против Колоса продемонстрировал себя с наилучшей стороны. Его техника и обращение с мячом находятся на очень высоком уровне, а проходы на скорости по флангу стали неразрешимой задачей для команды Костышина. Мог стать автором голевой передачи, но Конопля каким-то чудом не забил с близкого расстояния.
Беньямин Вербич, Динамо (нападающий)
Попаданий в символическую сборную: 2
Словенский футболист Динамо уже не в первый раз выходит на позиции форварда и показывает, что хотя это и не его родная позиция, выглядит он на ней гораздо лучше и эффективнее, чем Владислав Супряга. В матче против Ворсклы гол+пас на счету Вербича.
Ника Сичинава, Ингулец (нападающий)
Попаданий в символическую сборную: 1
Грузинский нападающий Ингульца Ника Сичинава всегда очень активен и много работает без мяча. Часто этот форвард тратит свои силы на бессмысленный прессинг. Сичинава старается высоко накрывать футболистов соперника, а партнеры не поддерживают в этих начинаниях. В матче против Олимпика за свою игру до конца Сичинава был вознагражден. Он пошел до конца на голкипера Олимпика, который в итоге ошибся и не сумел выбить мяч.
Тренер: Сергей Лавриненко, Ингулец
Отмечаем главного тренера Ингульца, который одержал первую победу в УПЛ в истории команды. Тем более, в соперниках был донецкий Олимпик, который в этом сезоне демонстрирует очень симпатичную игру.
Сергей Горбаченко, Football.ua