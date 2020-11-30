Украина

Football.ua представляет итоги 11-го тура УПЛ, в котором Динамо, Шахтер и Заря добыли победы.

Открывал 11-й тур матч в пятницу между Мариуполем и Львовом. Команда Маркевича одержала уверенную победу со счетом 3:1.

В субботу первыми сыграли Александрия и Рух. Этот матч закончился без голов. В этот же день свои матчи провели Динамо и Шахтер. Киевляне в центральном матче тура против Ворсклы не ощутили сильного сопротивления и одержали победу со счетом 2:0. Шахтер же заставил своих болельщиков понервничать. Победа 1:0 над Днепром-1 была добыта на последних минутах матча.

В воскресенье в заснеженном Ужгороде Заря сумела добыть разгромную победу над Минаем 3:0. Колос и Десна не смогли выявить сильнейшего, в Ковалевке был зафиксирован результат 1:1. А вот в последнем матче тура Ингулец добыл свою первую победу в чемпионате. Одолел дебютант УПЛ донецкий Олимпик со счетом 2:1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 11 ТУР

Приключения мариупольцев во Львове

В прошлом туре Мариуполь на выезде противостоял Руху, а уже в эту пятницу играл против Львова. Вполне логично, что азовская команда решила не покидать этот прекрасный город и провела в нем целую неделю.

Как показал результат матча, это пошло футболистам на пользу. Мариуполь был минимум на голову сильнее Львова. Команде Маркевича удавалось очень качественно выходить из обороны в атаку и создавать голевые моменты у ворот Костика.

Рух – единственная команда без побед в УПЛ

Львовский Рух пожаловал в гости к Александрии. Команда Владимира Шарана абсолютно заслуженно считалась фаворитом этой встречи и имела неплохие возможности в первом тайме для того, чтобы забить первый гол в матче, но немного не повезло.

Во втором тайме защитник александрийцев заработал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Уже после этого Рух больше контролировал ситуацию и создавал свои опасные подходы к воротам Панькива. В итоге ни одна из команд так и не смогла забить.

Ворскла не смогла оправдать ожиданий

Команда Юрия Максимова в этом сезоне абсолютно заслуженно получала много комплиментов в свой адрес. Полтавчане очень хорошо стартовали, сумели отобрать очки в очных противостояниях с Зарей и Шахтером. Многие ждали, что и в матче против Динамо полтавчане сумеют дать достойный бой и, возможно, зацепиться за очки.

Получилось все совсем иначе. Динамо просто смяло своего соперника, не приложив сверхусилий. Киевляне имели огромное количество моментов и могли забивать больше, чем два гола.

Отдельно отметим, что матч был очень сложным для судейства. И некоторые решение арбитра вызывают огромные сомнения в правильности их принятия.

Награда за настойчивость

Шахтер в выездном матче против Днепра-1 встретил достойное сопротивление. Вполне ожидаемо и очевидно, что хозяева поля в этом матче предпочли сыграть от обороны с расчетом на контратаки. Шахтер 13 раз пробил по воротам Днепра-1 и создал 7 голевых моментов, но до 88-й минуты никак не мог распечатать ворота Юрчука, пока слово не взял Тете. Бразилец сумел добыть "горнякам" столь важную и нужную победу в самой концовке встречи.

Окрыленные евроуспехом

Луганская Заря в воскресенье в Ужгороде на Авангарде противостояла Минаю. Луганчане в четверг в Греции одолели АЕК со счетом 3:0 и имели не так много времени на восстановление и на подготовку к матчу против Миная.

Казалось, что функциональное состояние Зари не позволит им доминировать в предстоящем матче, но оказалось все совсем не так. Заря более чем уверенно выиграла у Миная со счетом 3:0. В который раз лидерские функции в этом матче взял на себя Владислав Кочергин.

Десна снова лучше и снова не побеждает

В прошлом туре черниговская Десна проиграла Львову, хотя имела уйму моментов, чтобы выиграть ту игру. Вот и в матче с Колосом была похожая картина. Отличие лишь в том, что на этот раз Десна не проиграла, а сыграла вничью. Очень хорош в этот вечер был Михаил Мудрик, который создал много неплохих моментов для своих партнеров.

Было также несколько спорных судейских решений. Ключевым стало решение отменить гол Ефима Конопли. Виталий Романов, пересмотрев VAR, решил отменить гол Десны. Пикантность ситуации заключалась в том, что Имереков в начальной фазе атаке на своей половине поля подыграл себе рукой. Именно эта атака в итоге стала голевой, но гол в итоге засчитан не был.

Ингулец расколдован

До 11-го тура дебютант УПЛ Ингулец в 10 матчах 7 раз сыграл вничью и трижды проиграл. Как бы не старались футболисты Ингульца, но добыть столь заветную победу не получалось. И вот в 11-м туре это произошло. Подопечные Сергея Лавриненко обыграли донецкий Олимпик.

В прошлом туре Олимпик не сыграл с Зарей из-за отсутствия здоровых голкиперов. К матчу против Ингульца не успел выздороветь основной голкипер Артем Кичак. Во многом это и предопределило результат матча.

Сербский голкипер Олимпика Альими Бетим просто подарил оба гола Ингульцу. Сначала он не сумел в простой ситуации выбить мяч, а потом не сумел зафиксировать подачу Бартуловича со штрафного и пропустил мяч между ног. В концовке встречи Шахаб ударом с пенальти сократил отставание, но времени на то, чтобы отыграться уже не осталось.

Статистика по игрокам

В этом сезоне как-то не задалось с результативностью у атакующих футболистов. Позади уже 11 туров, а на первом месте в гонке бомбардиров нападающий Олимпика Шахаб, у которого всего 6 голов.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 11 8 2 1 21 7 14 26 2 Шахтер 11 6 5 0 25 10 15 23 3 Ворскла 11 5 4 2 16 8 8 19 4 Десна 11 4 5 2 15 11 4 17 5 Колос 11 4 4 3 15 13 2 16 6 Мариуполь 11 4 4 3 13 15 -2 16 7 Александрия 11 4 3 4 18 15 3 15 8 Заря 10 3 5 2 18 9 9 14 9 Олимпик 10 4 1 5 16 18 -2 13 10 Ингулец 11 1 7 3 12 16 -4 10 11 Минай 10 2 3 5 7 17 -10 9 12 Днепр-1 11 2 2 7 14 21 -7 8 13 ПФК Львов 10 2 1 7 6 24 -18 7 14 Рух 11 0 6 5 7 19 -12 6



Шахтер и Динамо постепенно отдаляются от других, а на дне все те же – львовские команды. Отмечаем, что серия поражений опустила достаточно низко Днепр-1, который теперь третий с конца в турнирной таблице.

Следующий тур

В 12-м туре Шахтер будет принимать Минай, а Динамо отправится в гости к Мариуполю. Центральным матчем тура вполне можно назвать противостояние Десны и Ворсклы.