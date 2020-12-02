Украина

Состоялись первые три матча Кубка Украины.

Сегодня, 2 декабря, проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины. Только что завершились три из пяти встреч сегодняшнего игрового дня.

Так, в четвертьфинал шагнули Днепр-1, Колос и Верес, тогда как турнир покинули ВПК-Агро, Нива Винница и Мариуполь соответственно. Отдельно обратим ваше внимание на вылет команды УПЛ Мариуполя от перволигового Вереса.

Верес - Мариуполь 1:0

Гол: Гегедош, 68

На 72-й минуте матча с поля удален Роман Мирошник (Верес).

ВПК-Агро — Днепр-1 0:5

Голы: Сафронов, 24, Назаренко, 47, 53, Довбик, 72 (с пенальти), Когут, 90+3

Нива — Колос 0:4

Голы: Ориховский, 40, 68, Костышин, 83 (с пенальти), Коваль, 90+1

В эти минуты проходит матч между Агробизнесом и Ворсклой. После перерыва полтавчане уступают со счетом 0:1.