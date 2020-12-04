Украина

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определился с наказанием для игроков за полученные красные карточки.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал форварда Шахтера Жуниора Мораеса и защитника Динамо Илью Забарного на одну игру, сообщает официальный сайт УАФ.

Мораес получил прямую красную карточку в матче десятого тура Украинской Премьер-лиги против Александрии (1:1), а Забарный был удален в поединке следующего тура против Ворсклы (2:0).

Оба игрока могли быть отстранены от участия в ближайших двух поединках внутреннего чемпионата согласно дисциплинарным правилам, однако учитывая характер нарушений, объяснения сторон и практику КДК УАФ по аналогичному делу (удаление динамовца Николая Шапаренко в матче 7-го тура с Александрией), было принято решение о частичной отмене стандартной санкции.

Таким образом и Мораес, и Забарный получили дисквалификацию на один матч.

Ранее сообщалось, что игрок Зари Дмитрий Хомченовский получил от КДК УАФ двухматчевую дисквалификацию.