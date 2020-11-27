Украина

Игрок Зари был наказан за грубое нарушение в матче против Ворсклы.

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Хомченовский получил двухматчевую дисквалификацию за нарушение против защитника Ворсклы Ибрагима Кане в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

На 60-й минуте матча игрок влетел прямой ногой в колено соперника, за что получил прямую красную карточку. К счастью, пострадавшему Кане удалось избежать травмы.

Контрольно-дисциплинарный комитет решил отстранить Хомченовского от игры в двух следующих поединках.

Первым пропущенным матчем мог стать поединок десятого тура УПЛ против Олимпика, однако этот матч не состоялся в связи с выявленными случаями коронавируса у игроков донецкой команды.

Ранее КДК УАФ принял решение дисквалифицировать полузащитника Динамо Сергея Сидорчука на три матча.

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