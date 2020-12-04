Украина

Стали известны дисциплинарные наказания игроков Ворсклы, Мариуполя и Днепра-1.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по поводу дисциплинарных санкций в отношении полузащитника Ворсклы Ибрагима Кане и хавбека Мариуполя Максима Чеха, которые заработали красные карточки в матчах 11-го тура чемпионата Украины против Динамо и Львова соответственно.

Как сообщает официальный сайт УАФ, за свои нарушения правил оба футболиста получили дисквалификации на два поединка. Таким образом, Кане пропустит предстоящие встречи Ворсклы против Десны и Миная, а Чех не поможет Мариуполю в матчах с Динамо и Десной.

Кроме того, КДК УАФ рассмотрел удаление нападающего Днепра-1 Алексея Хобленко в рамках 10-го тура УПЛ против Миная, наказав его дисквалификацией на два матча и один поединок условно. Футболист днепровского клуба уже пропустил встречу с Шахтером, а также не сыграет против Зари.

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