Днепровский клуб не уточнил количество положительных тестов на коронавирус.
фото: СК Днепр-1
04 декабря 2020, 18:22
Днепр-1 провел очередное тестирование команды на коронавирус, которое выявило ряд положительных результатов. Об это сообщает официальный сайт днепровского клуба.
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 не уточняется, но коронавирусом заболели как футболисты, так и персонал клуба.
Заболевшие отправились на карантин, а игроки с негативными результатами по итогам повторного тестирования продолжили тренировочный процесс и подготовку к предстоящему матчу против Зари в УПЛ.
Отмечается, что явных симптомов коронавируса у зараженных не обнаружено.
Напомним, проведение матча между Зарей и Днепром-1 запланировано на 6 декабря и должно пройти по расписанию.