Украина

Днепровский клуб не уточнил количество положительных тестов на коронавирус.

Днепр-1 провел очередное тестирование команды на коронавирус, которое выявило ряд положительных результатов. Об это сообщает официальный сайт днепровского клуба.

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 не уточняется, но коронавирусом заболели как футболисты, так и персонал клуба.

Заболевшие отправились на карантин, а игроки с негативными результатами по итогам повторного тестирования продолжили тренировочный процесс и подготовку к предстоящему матчу против Зари в УПЛ.

Отмечается, что явных симптомов коронавируса у зараженных не обнаружено.

Напомним, проведение матча между Зарей и Днепром-1 запланировано на 6 декабря и должно пройти по расписанию.