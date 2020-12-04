Украина

Самый футбольный полицейский Украины рассказал о предложениях после невероятной победы.

Дмитрий Кушниров в составе сборной Украины U-19 выиграл молодежный чемпионат Европы в соответствующей возрастной категории. Сейчас Кушниров работает полицейским, завершив с футболом из-за двух серьезных травм.

После турнира к нему и Кириллу Петрову интерес проявил Челси, но лондонцы сразу "остыли", узнав, что придется вести переговоры с Динамо.

"Был интерес со стороны Челси ко мне и Петрову. Но у нас тогда был долгосрочный контракт с Динамо. Нам тогда сказали, что в такой ситуации даже не о чем разговаривать. За копейки вас не отдадут, но и покупать за большие деньги нас не хотели.

Челси только интересовался, дальше не пошло, потому что они узнали, что мы игроки Динамо, и разговаривать было бесполезно.

Какова была наша реальная цена? Без понятия. Думаю, в то время никто у нас не выигрывал чемпионат Европы. Захотели бы, наверное, очень много денег. Мы играли все в Первой лиге. Если бы играли в Высшей, то кто-то бы, может, за нас эти деньги и дал", — сказал Кушниров.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!