Украина

Football.ua представляет анонс 12-го тура между Шахтером и Минаем.

Минай впервые встретиться с Шахтером и попробует набрать очки в этом противостоянии.

Шахтер – Минай

Суббота, 5 декабря, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Донецкий Шахтер в мид-уике в 5-м туре Лиги чемпионов сотворил настоящую сенсацию, обыграв в Киеве мадридский Реал со счетом 2:0. Эта победа "горняков" перетасовала группу Лиги чемпионов таким образом, что перед последним туром каждая из команд имеет возможность, как выйти дальше в Лигу чемпионов, так и остаться за бортом.

Эта победа, конечно же, отобрала много сил у чемпиона Украины, но моральное состояние коллектива Каштру сейчас находится на хорошем уровне. Учитывая турнирную ситуацию и отставание от Динамо, Шахтеру нельзя безответственно относится к матчу против Миная, но и лукавить, что все мысли "оранжево-черных" будут направлены на матч против дебютанта УПЛ, не стоит.

На следующей неделе Шахтер сыграет заключительный решающий выездной матч против Интера. Именно там станет известно, будет ли Шахтер участником еврокубков в весенней части сезона. Абсолютно логично, что все мысли игроков Шахтера будут заняты именно тем матчем, а потому на игру против Миная все-таки стоит ждать сильно видоизмененный состав, где игровую практику получат те, кто давно не появлялся на футбольном поле.

Насколько отсутствие ключевых исполнителей поможет Минаю в предстоящей встрече? Ответить на этот вопрос достаточно сложно. Ведь по своему качеству резервисты Шахтера все равно выше уровнем, чем основные игроки Миная. Только максимальная самоотдача, дисциплина в обороне и везение могут помочь Минаю в этом поединке зацепиться за очки. Именно на это ставку, вероятнее всего, и будет делать Василий Кобин, который большую часть своей карьеры игрока провел именно в Шахтере.

Статистика личных противостояний

Команды встретятся между собой впервые.

прогноз 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua