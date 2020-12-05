Украина

Football.ua представляет анонс 12-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо.

В Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского пройдет принципиальный матч между Мариуполем и Динамо.

Мариуполь – Динамо

Суббота, 5 декабря, 19:30. Стадион Динамо имени Валерия Лобановского, Киев. Андрей Коваленко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

На неделе киевляне провели выездную игру в Лиге чемпионов против туринского Ювентуса. В том матче подопечным Мирчи Луческу не удалось навязать достойную борьбу итальянскому клубу. Ювентус абсолютно спокойно без сверхусилий добыл победу со счетом 3:0.

Главной же игрой этой еврокубковой осени станет матч во вторник на НСК Олимпийский против венгерского Ференцвароша. Именно в матче против команды Сергея Реброва станет известно, будет ли киевское Динамо играть в Лиге Европы следующей весной.

Глупо было бы отрицать тот факт, что именно этот матч сейчас в головах у столичных футболистов. Даже перед матчем с Ювентусом Мирча Луческу отмечал, что главная игра для его команды будет через неделю в Киеве против Ференцвароша. Тем не менее, Мариуполь – принципиальный соперник для киевского Динамо. В этом клубе выступает большое количество футболистов, контракты которых принадлежат донецкому Шахтеру. Также отношения между клубами обострились после той истории, когда Динамо не захотело ехать в Мариуполь на выездную игру.

Мирче Луческу предстоит решить непростую задачу. Он должен добиться позитивного результата, но при этом дать возможность отдохнуть основным исполнителям и провести ротацию. Несмотря на всю важность противостояния против Ференцвароша, упустить добытое преимущество над Шахтером перед зимней паузой – будет сравни катастрофе.

Если же обратить внимание на статистику, то на своем поле киевляне крайне хорошо играют против Мариуполя. Из 22 игр только 2 раза азовцам удалось сыграть вничью. Оба раза был зафиксирован счет 1:1. Случилось это в 2005-м и в 2018-м годах. Хотя Мариуполь все-таки номинально хозяева этого поединка, матч состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Из потерь у Мариуполя – травмированный Алексей Кащук и дисквалифицированный Максим Чех. У Динамо же по причине травм не могут принять участие в матче: Никита Бурда, Александр Тымчик, Владимир Костевич, Назарий Русин и Виталий Буяльский. По причине дисквалификации Динамо не сможет рассчитывать на Илью Забарного и Сергея Сидорчука.

Статистика личных противостояний

Всего игр в УПЛ: 44 (2 победы Мариуполя, 5 ничьих, 37 побед Динамо), забитые голы 27:105

На поле Мариуполя: 22 матча (2 победы Мариуполя, 3 ничьих, 17 побед Динамо), забитые голы 20:44

На поле Динамо: 22 матча (2 ничьих, 20 побед Динамо), забитые голы 7:61

Самый результативный матч: победа Динамо 9:0 (2010)

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua