Украина

Футболист выйдет против бывшего клуба.

Нападающий Миная Антон Шиндер прокомментировал предстоящий поединок против донецкого Шахтера в УПЛ.

"Я уже не в тех годах, чтобы переживать и волноваться. Настраиваемся на обычную игру. Можно сказать, что более ответственно, ведь это Шахтер. Но не более того. Сыграть нужно очень дисциплинированно. Мы должны быть физически готовы больше перемещаться. Это очень важно.

Стараемся всегда показывать игру, набирая при этом очки. Не всегда это получается, но в матче против Шахтера, я думаю, очки будут стоять во главе. Мы понимаем, что в матче против "горняков" нам нужно будет больше защищаться, больше выбегать в контратаки", — сказал Шиндер в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, матч Шахтер — Минай состоится 5-го декабря в 17:00. Онлайн-трансляцию противостояния можно смотреть на Football.ua.