Украина

Шахтер размялся на Минае перед игрой против Интера

По ходу поединка на НСК Олимпийский, коллектив Василия Кобина дважды отправлял мяч в свои ворота (5:1).

Шахтер — Минай, фото ФК Шахтер Донецк

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Шахтер — Минай 5:1

Голы: Допилка, 20 (авт.), Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвиенко, 49, Лопыренок, 73 (авт.) — Нуриев, 35.



На 55-й минуте Анатолий Нуриев (Минай) не забил пенальти (перекладина).



Шахтер: Трубин — Болбат, Бондарь, Витао (Степаненко, 80), Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Коваленко, 70) — Соломон, Маркос Антонио (Тете, 70), Тайсон (Вьюнник, 70) — Фернандо (Марлос, 65).



Минай: Каниболоцкий — Маембе, Допилка (Матич, 61), Лопыренок, Сакив (Малепе, 77) — Ткачук (Хахлев, 71), Голодюк (Снижко, 71), Пиняшко — Кожанов, Шиндер, Нуриев (Карноза, 61).