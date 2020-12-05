Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Львов в рамках поединка чемпионата Украины принимал на своем поле Ингулец и добился ничьей.

Львовяне смогли открыть счет в конце первого тайма, но сразу же пропустили. Во второй половине игры хозяева потеряли двух футболистов из-за красных карточек, но смогли удержать ничейный результат.

Обзор матча:



Львов — Ингулец 1:1

Голы: Сабино, 45+2 — Бартулович, 41 (с пенальти)

Львов: Костик — Кравчук (Захаркив, 62), Махмутович, Михуоби — Чирьяк (Романчук, 89), Сабино, Грисьо, Якимец - Казлаускас (Клименчук, 70), Рожерио Шина, Ныч.

Ингулец: Шуст — Павлов, Балан, Семенко, Квасный (Синегуб, 83) — Кучеренко, Бартулович, Запорожец, Лупашко (Коваленко, 69), Мкомола (Козак, 53) — Сичинава.

Предупреждения: Грисьо, Михуоби, Кравчук, Шина, Якимец — Сичинава, Лупашко, Мкомола, Бартулович

Удаления: Грисьо, 80, Шина, 87