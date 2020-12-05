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Специалист поделился мнением о матче.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал крупную победу команды над Минаем в УПЛ (5:1).

"С самого начала мы были сильны, сумели вскрыть оборону соперника. Быстро забивали, все хорошо шло. Это не была какая-то суперинтенсивная игра, потому что результат заставлял расслабиться.

Форварды? Есть проблемы с нападающими. Не играют Мораес, Фернандо, возможно, не сможет и Дентиньо. Сложный момент для Шахтера".

Также специалист оценил перспективы клуба в предстоящей встрече против Интера в Лиге чемпионов.

"Будем думать, что делать в Милане. Очень важная для нас игра, ключевой матч Лиги чемпионов. Очень рад, что у нас перед последним туром остается шанс выйти дальше. Будет сложно, но интересно", — сказал Каштру в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, матч Интер — Шахтер состоится в среду, девятого декабря. Начало игры — в 22:00. Онлайн-трансляцию противостояния можно будет смотреть на Football.ua.