Украина

Специалист поделился впечатлениями об игре.

Главный тренер Миная Василий Кобин оценил игру своей команды в матче против донецкого Шахтера (5:1).

"Сложно что-то комментировать, ведь проиграли 5:1. Мы старались играть, не стоять сзади и отбиваться два тайма. Было много ошибок, нам забили быстрые два гола, и было сложно на что-то рассчитывать. Мы понимаем, где Шахтер, а где мы.

Это был аж третий матч за шесть дней, ребята уже наелись, конец года. Летом паузы не было, межсезонья не было. Сложно играть против Шахтера, не буду обвинять своих игроков", — сказал Кобин в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!