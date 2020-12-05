Украина

Кипер оставил Динамо в меньшинстве.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо играет против Мариуполя.

В первом тайме киевляне вышли вперед благодаря голу Дениса Гармаша. А на 39-й минуте вратарь "бело-синих" Руслан Нещерет подвел команду, схлопотав красную карточку.

Форвард Горбунов вышел один на один с вратарем и пытался его обвести, но Нещерет зацепил игрока. Судья без раздумий дал ему прямую красную.

Отметим, онлайн-трансляцию матча Мариуполь — Динамо Киев можно смотреть на Football.ua.