Кипер оставил Динамо в меньшинстве.
Руслан Нещерет, ФК Динамо
05 декабря 2020, 20:25
В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо играет против Мариуполя.
В первом тайме киевляне вышли вперед благодаря голу Дениса Гармаша. А на 39-й минуте вратарь "бело-синих" Руслан Нещерет подвел команду, схлопотав красную карточку.
Форвард Горбунов вышел один на один с вратарем и пытался его обвести, но Нещерет зацепил игрока. Судья без раздумий дал ему прямую красную.
Отметим, онлайн-трансляцию матча Мариуполь — Динамо Киев можно смотреть на Football.ua.