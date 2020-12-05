Украина

Киевляне одержали победу над командой Остапа Маркевича перед матчем с Ференцварошем (2:1).

В рамках 12-го тура УПЛ встречались Мариуполь и киевское Динамо. Сразу же после стартового свистка киевляне завладели игровым преимуществом, что позволило им забить быстрый гол. Гармаш получил пас от Цыганкова, обыграл Кудрика и отправил мяч в пустые ворота – 0:1. Поведя в счете, подопечные Мирчи Луческу не остановились на достигнутом, продолжив контролировать мяч. Они проводили атаку за атакой, но не создавали опасных моментов, ограничиваясь подходами к штрафной площади. Через некоторое время номинальные хозяева перехватили инициативу, но не знали, что делать с мячом на чужой половине поля.

Динамо довольно быстро вернуло мяч себе и едва удвоило преимущество в счете усилиями Де Пены. Карлос избавился от опеки сразу нескольких оппонентов и плотно пробил по воротам – Кудрик перевел мяч на угловой. Через несколько минут уругваец снова нанес удар по воротам, но он был не таким опасным, как предыдущий. Мариупольцы ответили на этот заработанным опасными штрафным, но он ни к чему не привел. Через несколько минут после этого Гармаш едва не оформил дубль. Денис прицельно пробил по воротам из-за пределов штрафной, после чего мяч просвистел рядом со штангой.

Киевляне еще некоторое время контролировали мяч на чужой половине поля, после чего отдали инициативу сопернику. Сперва у "азовцев" ничего не получалось впереди, но затем они получили отличные шансы на успешный результат по итогам поединка. Нещерет сбил прокинувшего мимо него мяч Горбунова, за что получил прямую красную карточку, оставив свою команду в численном меньшинстве. Затем сам пострадавший нанес прямой удар со штрафного, но перебросить мяч через стенку ему не удалось. До окончания первой половины встречи подопечные Остапа Маркевича не успели ничего создать впереди, отправившись на перерыв, уступая в счете.

После возобновления игры номинальные хозяева сразу же забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Там они проводили атаку за атакой, но до ударов по воротам дело практически не доходило. Киевляне уверенно выдержали натиск со стороны соперника, переведя игру на чужую половину поля. Они заработали ряд стандартов, благодаря чему могли рассчитывать на забитый гол, однако им не удалось это осуществить. В одном из эпизодов Кудрик едва не допустил ошибку после несильно дальнего удара Шапаренко, но все же голкипер сумел изловчиться перевести мяч на угловой.

Через несколько минут гости претендовали на пенальти после падения Кендзеры в штрафной площади в борьбе со Стасюком. Но вместо этого они получили лишь угловой — нарушения правил не было. Подопечные Луческу продолжали зарабатывать стандарты, но это не приносило команде никакой пользы. Через некоторое время Мариуполь вспомнил об атаке, перебравшись на чужую половину поля. В одном из эпизодов Бущан мог подарить сопернику гол, допустив ошибку на выходе, но, к его счастью, рядом не оказалось ни одного оппонента. Вскоре после этого киевляне снова перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля.

Игроки Динамо не чурались пробивать по воротам. После одного из ударов Кудрик отбил мяч перед собой, но Цыганков не успел сыграть на добивании. А через несколько минут Виктор таки отправил мяч в сетку ворот. Де Пена скинул мяч во вратарскую на капитана команды, а тот не промахнулся с близкого расстояния — 0:2. После забитого гола киевляне продолжили владеть мячом, полностью контролируя ход игры. У Вербича был отличный шанс довести счет до разгромного, но словенец не попал по воротам после паса Кендзеры.

Ближе к окончанию встречи подопечные Луческу отдали мяч сопернику, сосредоточившись на оборонительных действиях. Мариупольцы отчаянно пытались забить гол престижа, что им и удалось сделать. Незадолго до финального свистка Кулаков отпасовал под удар Топалову, а Дмитрий послал мяч в дальний угол — 1:2. Как итог, киевляне одержали победу, несмотря на то, что играли вдесятером больше половины матча. Динамо сохранило дистанцию от Шахтера в три набранных очка.

В 13-м туре Мариуполь сыграет с черниговской Десной, а Динамо сразится с ковалевским Колосом.

Мариуполь — Динамо 1:2

Голы: Топалов, 90+4 — Гармаш, 6, Цыганков, 77

Мариуполь: Кудрик — Доброхотов, Чоботенко, Муравский, Стасюк — Петерман, Мишнев — Очеретько, Топалов, Горбунов — Сикан (Кулаков, 50)

Динамо: Нещерет — Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев — Гармаш (Бущан, 42), Андриевский — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Де Пена (Родригес, 89) — Супряга (Вербич, 81)

Предупреждения: Сикан, Петерман, Мишнев, Доброхотов

Удаление: Нещерет, 39 (фол последней надежды)