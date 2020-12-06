Футболист пофилософствовал в социальной сети.
Виктор Цыганков, instagram.com/viktortsygankov
06 декабря 2020, 14:43
Вингер сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков в Сети Instagram поделился фото с матча против Мариуполя (1:2).
Отметим, что Цыганков вышел на поле с капитанской повязкой, провел весь матч и отметился забитым голом на 77-й минуте поединка.
"Верь в свой собственный путь", — написал Цыганков.
В текущем сезоне на счету Цыганкова 17 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых он забил 8 голов.
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