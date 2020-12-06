Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и полтавская Ворскла.

В Чернигове пройдет поединок, который по праву претендует на статус центрального для всего двенадцатого тура украинской Премьер-лиги. Местная Десна будет принимать на своем поле полтавскую Ворсклу в борьбе за право стать полноценной третьей силой в турнирной таблице.

Главный тренер северян Александр Рябоконь решил данный поединок провести по схеме с тремя центральными защитниками, поэтому пару Тамм – Гитченко дополнит Ермаков. В центральной линии с первых минут сыграет Владислав Калитвинцев, а под нападающим вновь расположится Леван Арвеладзе.

У Ворсклы есть замены, связанные с дисквалификацией Ибрагима Кане: Скляр сыграет на его позиции, в то время как Челядин дополнит пару опорных полузащитников. В тройке обороны полтавчан Вадим Сапай сыграет слева, а над ним по флангу расположится Якубу Наджееб.

Десна: Паст — Тамм, Ермаков, Гитченко — Конопля, Калитвинцев, Огиря, Мудрик, Мостовой — Арвеладзе — Будковский.

Запасные: Литовка, Полегенько, Домбровский, Картушов, Хлебас, Гуцуляк, Старенький, Дегтярев, Волков.



Ворскла: Резник — Яворский, Ндиайе, Сапай — Пердута, Пуцлин, Челядин, Якубу — Щербак, Скляр — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Ребенок, Дубко, Гаджук, Пешич, Кравчук, Васин.



Матч Десна — Ворскла начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.