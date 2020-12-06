Украина

Судьбу напряженного противостояния решил точный удар, который могут между собой разделить Максим Дегтярев и Йонас Тамм (1:0).

Воскресная программа двенадцатого тура содержала в себе крайне любопытное противостояние между черниговской Десной и луганской Зарей, которое проходило на поле стадиона им. Ю. Гагарина в наиболее северном городе украинской Премьер-лиги. Битва обещала стать горячей лишь по той только причине, что команды вели прямую борьбу за право называться "третьей силой" в турнирной таблице перед уходом на зимнюю паузу.

Расклады в турнирной таблице были в пользу подопечных Юрия Максимова, которые опережали своих оппонентов на два очка перед началом отчетного тура. Десна и раньше могла бы обогнать своего соперника, вот только результаты последних матчей в ее исполнении, мягко говоря, были не под стать статусу команды. Сенсационное поражение от ПФК Львов (0:1) и ничья в игре против ковалевского Колоса — вот и произошла рокировка между черниговчанами и полтавчанами в пользу последних.

Команда Максимова тоже была не без греха. Ворскла не прошла проверку амбиций, уступив киевскому Динамо в лобовом столкновении (2:0), после чего фактически основной обоймой проиграла Агробизнесу в 1/8 финала национального Кубка, в результате чего досрочно отказалась от попыток повторить участие в финале образцов 2009-го и прошлого годов. Десне свой матч данной стадии против Зари еще предстоит сыграть, поэтому силы посреди недели она не разбазаривала.

И как раз физической выдержки и не хватило подопечным Юрия Максимова для противостояния на "черниговском ледовом побоище" — на севере нашей страны морозы уже вовсю терзают газоны, поэтому футболистам было необходимо еще и привыкнуть к не самому удобному покрытию. Уже в первом тайме игра, как минимум, трижды останавливалась по причине того, что кто-то где-то как-то неудачно наступил на ногу.

Параллельным курсом подопечные Рябоконя отвоевывали пространство на чужой половине. Десне принадлежал первый голевой момент матча, когда на 14-й минуте Будковский на опыте подождал рывок Мудрика в левый фланг штрафной, после чего выкатил мяч партнеру под удар. Резник не пустил мяч в сетку, распластавшись перед оппонентом. Следующего обострения пришлось ждать до конца тайма, и теперь уже атаковала Ворскла — Челядин дальним ударом заставил Паста тянуться в направлении основания левой от него штанги.

Напряжение не отпускало ни на секунду на протяжении всего поединка, поэтому как-то и не было заметно, что время на часах постепенно отошло в сторону завершающей стадии противостояния. Команды занервничали после серии грубых контактов между футболистами, а зря! Монзуль этого очень не любит.

А еще Екатерине не нравится, когда на нее повышают голос — Руслан Степанюк об этом теперь будет осведомлен, ведь именно подобного рода проступок отправил его на зимние каникулы досрочно. Форвард Ворсклы пробил после свистка, арбитр его простила, но стоило ему начать учить ее жизни, как тут же был зажжен второй желтый свет, который мигом сменился на красный.

Максимов был крайне недоволен ни сложившейся ситуацией, ни игрой своих подопечных в целом. Было очевидно, что полтавчан будут зажимать в их же владениях, а в последних матчах оборона Ворсклы оставляла желать лучшего. Создать россыпь голевых моментов Десна не могла по причине малого количества остававшегося времени, поэтому просто принялась грузить мячи в чужую штрафную при любой возможности.

Наступление закончилось закономерным голом на 90+4 минуте, когда Дегтярев завершил подачу с правого фланга ударом головой, с которым справился Резник, но достал мяч уже за линией. Чтобы наверняка, с отскока вколотил мяч в сетку Йонас Тамм. Черниговчане отвоевали третью позицию, и намерены на ней перезимовать.

В следующем туре черниговская Десна проведет домашний поединок против Мариуполя, а полтавская Ворскла будет на своем поле принимать Минай.— Ворскла 1:0Дегтярев, 90+4Паст — Тамм, Ермаков (Гуцуляк, 83), Гитченко — Конопля, Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Огиря, Мудрик (Картушов, 73), Мостовой (Волков, 90+1) — Арвеладзе (Домбровский, 72) — Будковский.Резник — Сапай, Яворский, Ндиайе — Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу — Скляр — Степанюк, Щербак (Кравчук, 74).Предупреждения: Ермаков, Калитвинцев — Степанюк, Яворский