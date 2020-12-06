Украина

Завершился поединок 12-го тура чемпионата Украины.

В рамках поединка 12-го тура украинской Премьер-лиги Заря в родных стенах уверенно обыграла Днепр-1.

Первый тайм поединка команды завершили без забитых мячей, но после перерыва луганчане сумели трижды отличиться усилиями Иванисени и дубля Громова. Днепряне наиграли лишь на гол престижа на 90-й минуте.

Таким образом, команда Скрипника заняла пятое место в турнирной таблице, а подопечные Йовичевича остаются на 12-й позиции.

Заря - Днепр-1 3:1

Голы: Громов, 52, 73, Иванисеня, 84 — Назаренко, 90

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу (Поддубный, 88), Цыганикс (Жуниньо, 89) — Назарина, Юрченко, Иванисеня, Громов (Перович, 84), Кабаев — Сайядманеш (Лунев, 52)

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Логинов, Сваток, Назаренко — Ди Франко, Игнатенко (Домарацкий, 71), Кравченко (Батагов, 71), Ярмолюк, Коркишко — Хобленко