Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Десна в поединке двенадцатого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Ворсклу и добилась минимальной победы.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное Дегтяревым, что позволило Десне забраться на третье место.

Обзор матча:

Десна — Ворскла 1:0

Голы: Дегтярев, 90+4



Десна: Паст — Тамм, Ермаков (Гуцуляк, 83), Гитченко — Конопля, Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Огиря, Мудрик (Картушов, 73), Мостовой (Волков, 90+1) — Арвеладзе (Домбровский, 72) — Будковский.



Ворскла: Резник — Сапай, Яворский, Ндиайе — Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу — Скляр — Степанюк, Щербак (Кравчук, 74).



Предупреждения: Ермаков, Калитвинцев — Степанюк, Яворский



На 84-й минуте был удален Руслан Степанюк (Ворскла) (второе предупреждение).