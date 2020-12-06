Украина

Форвард высказал свое мнение о матче против Руха.

Нападающий Олимпика Захеди Шахаб прокомментировал победу против Руха, в которой игрок сделал дубль.

"Очень счастлив, что команда победила и добыла важные очки. И безумно рад, что удалось дважды отличиться. Мои голы – следствие ежедневного усердного труда. Я много работаю на тренировках над выбором позиции при подачах и прострелах в штрафную, игрой на опережение. Как раз такие эпизоды и стали сегодня следствием взятия ворот.

Важно было добыть этот результат, особенно после прошлого матча, где, я считаю, Олимпик не заслуживал поражения.

Мы плодотворно поработали при подготовке к Руху. Тренерский штаб отлично разобрал соперника и, пусть не все получалось в этой игре, мы контролировали ход матча и добыли важнейшие три очка. Теперь у нас есть отличный шанс завершить первый круг на хорошем месте.

Мое будущее в Олимпике? Я выступаю за классную команду. Счастлив здесь и полностью сконцентрирован на выступлениях за свой клуб. Не хочу ничего загадывать. Давайте дождемся хотя бы окончания первого круга, а там посмотрим, что будет дальше", — сказал Шахаб официальному сайту клуба.

Ранее свое мнение об поединке против Руха высказал главный тренер Олимпика Игорь Климовский.