Украина

Менеджер прокомментировал игру против Руха.

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский высказал свое мнение о поединке 12-го тура УПЛ против Руха (3:1).

"Несмотря на счет, победа далась нам нелегко. Мы не играли в свою игру. Рух превзошел нас во владении мячом. Над всем этим будем работать. Очень важно было сегодня добыть три очка, и ребята с этой задачей справились.

Мы более опытная команда, уже не первый год играем в УПЛ. Соперник же только вышел в высший дивизион и проходит обкатку. В этом компоненте у нас было преимущество. Рух – интересная команда, которая старается играть в футбол, контролировать мяч, постоянно искать варианты обострения в атаке", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между Олимпиком и Рухом.