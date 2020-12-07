Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 12-го тура украинской Премьер-лиги.

В домашнем поединке в рамках 12-го тура УПЛ ковалевский Колос не сумел удержать минимальное преимущество, добытое благодаря точному удару Евгения Селезнева с пенальти в первом тайме (1:1). Коллектив Руслана Костышина упустил прекрасную возможность завершить первую часть сезона в непосредственной близости к потенциальной зоне еврокубков, а подопечные Владимира Шарана все никак не могут выйти из серии ничейных результатов.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Колос — Александрия 1:1

Голы: Селезнев, 26 (пен.) — Шастал, 53

На 16-й минуте Дмитрий Гречишкин (Александрия) не забил пенальти (вратарь).

Колос: Волынец — Зозуля, Петров, Новак, Черноморец — Милько — Ильин (Данфа, 79), Ориховский, Смирный, Антюх — Селезнев (Д. Костышин, 72).

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Стецьков — Банада (Довгий, 46), Гречишкин, Ковалец (Задерака, 90+2) — Шастал (Безбородько, 57), Ситало, Третьяков (Мишенко, 46, Устименко, 79).

Предупреждения: Селезнев, Антюх — Гречишкин, Пашаев, Мишенко, Бабогло