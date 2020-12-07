Украина

Защитник подвел итог поединка против Миная.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко высказал свое мнение о матче чемпионата Украины против Миная (5:1).

"Рады, что выиграли. Как защитник, немножко недоволен из-за пропущенного мяча, плюс в наши ворота был назначен пенальти и мы могли пропустить еще. В целом удалось забить достаточно много мячей, но могли в два раза больше. Нужно работать над реализацией, потому что в Лиге чемпионов нам не дадут создать столько моментов.

Мы воспользовались свободным пространством на флангах и строили таким образом свои атаки. Забили пять мячей, но, повторюсь, много еще не забили.

Также игрок рассказал, благодаря чему ему удалось забить гол в поединке.

Просто меня Пятов и Степаненко постоянно травили: "Когда ты уже забьешь?!" И в перерыве также стали мотивировать: "Давай-давай, моменты есть". И вот, получается, наванговали.

Интер? Это для нас матч года, самый важный в уходящем году. Настроимся, разберем соперника, отдадим все силы и надеемся добиться положительного результата", — цитирует Матвиенко официальный сайт Шахтера.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Шахтером и Минаем.