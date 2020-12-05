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фото Шахтер
05 декабря 2020, 20:12
Шахтер в поединке двенадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Минай и добился разгромной победы.
"Горняки" еще в первой половине игры трижды поразили ворота соперника, ограничившись лишь двумя голами в тайме втором.
Обзор матча:
Шахтер — Минай 5:1
Голы: Допилка, 20 (авт.), Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвиенко, 49, Лопыренок, 73 (авт.) — Нуриев, 35.
На 55-й минуте Анатолий Нуриев (Минай) не забил пенальти (перекладина).
Шахтер: Трубин — Болбат, Бондарь, Витао (Степаненко, 80), Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Коваленко, 70) — Соломон, Маркос Антонио (Тете, 70), Тайсон (Вьюнник, 70) — Фернандо (Марлос, 65).
Минай: Каниболоцкий — Маембе, Допилка (Матич, 61), Лопыренок, Сакив (Малепе, 77) — Ткачук (Хахлев, 71), Голодюк (Снижко, 71), Пиняшко — Кожанов, Шиндер, Нуриев (Карноза, 61).