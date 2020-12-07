Украина

Форвард высказался о матчах в декабре.

Нападающий Колоса Евгений Селезнев заявил, что недоволен решением проводить поединки чемпионата в плохих погодных условиях.

"Ну как можно играть? Я не знаю, это издевательство над футболистами. Минусовая температура, а мы выходим. Ну что это за футбол? Это антифутбол", — сказал игрок в эфире Великого футбола.

Напомним, в последнем поединке украинской Премьер-лиги Колос на своем поле сыграл в результативную ничью с Александрией.

Также свое мнение о поединке и проблемах команды высказал главный тренер Колоса Руслан Костышин.