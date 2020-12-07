Форвард высказался о матчах в декабре.
Евгений Селезнев, фото КОлос
07 декабря 2020, 12:25
Нападающий Колоса Евгений Селезнев заявил, что недоволен решением проводить поединки чемпионата в плохих погодных условиях.
"Ну как можно играть? Я не знаю, это издевательство над футболистами. Минусовая температура, а мы выходим. Ну что это за футбол? Это антифутбол", — сказал игрок в эфире Великого футбола.
Напомним, в последнем поединке украинской Премьер-лиги Колос на своем поле сыграл в результативную ничью с Александрией.
Также свое мнение о поединке и проблемах команды высказал главный тренер Колоса Руслан Костышин.