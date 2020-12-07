Украина

Главный тренер Колоса рассказал о впечатлениях от игры его команды в матче против Александрии.

Ковалевский Колос в двенадцатом туре проводил домашнее противостояние против Александрии, по тогам которого смог выполнить лишь задачу минимум — сохранить ранее завоеванную позицию в турнирной таблице. "Колоски" первыми вышли вперед, сумев реализовать пенальти, в отличии от соперников, однако после перерыва не сумели сдержать серьезный натиск (1:1).

Колос — Александрия 1:1 Видео голов и обзор матча

Наставник Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями от выступления своей команды на традиционном послематчевом интервью, а прямую речь украинского специалиста приводит официальный сайт клуба.

"Была хорошая игра равных соперников, с равными шансами на победу. Счет закономерен. Очень много острых атак, но они проходили без должного завершения — это наша серьезная проблема. А так, по содержанию, игру можно записать нам в актив", — подвел краткий итог Костышин.

Главный тренер Колоса пожаловался на большое число травм в своей обойме: "У нас нет заразившихся COVID-19, кроме Кравченко, за последний период, однако травм на фоне физической усталости хоть отбавляй. Впрочем, ничего страшного. У кого-то пандемия косит команду, а у нас — повреждения. Все в равных условиях. Каждый тур играет новый вариант состава, но, пока в обойме есть 24 игрока, нет смысла жаловаться на этот фактор".

Несмотря на скорое начало зимнего отпуска, украинский специалист не спешит досрочно закрывать глаза на дела команды в украинской Премьер-лиге: "У нас в календаре еще стоит игра против Динамо, поэтому подводить итоги сезона преждевременно. Сложный для нас футбольный год, как в эмоциональном плане, так и в физическом. Однако был получен серьезный опыт. Сейчас где-то не хватает эмоций, поэтому сложный игры становятся еще труднее. Думаю, мы и это преодолеем, а опыт, который мы приобрели в этом сезоне, даст нам пользу уже в следующем сезоне. Даже тренеры команд не знали, как работать в столь тяжелых условиях, что уже говорить о футболистах.

В прошлом сезоне мы заканчивали матчем против Динамо, а сейчас первый круг чемпионата будем завершать вновь с ними. Все может произойти", — сделал осторожный взгляд в сторону предстоящей игры его команды Костышин.

Матч Динамо Киев — Колос состоится в субботу, 12 декабря.