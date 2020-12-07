Украина

Football.ua представляет символическую сборную 12-го тура УПЛ.

Позади очередной тур УПЛ, самое время выделить, кто же лучше других себя проявил в прошедшем туре.

Итоги 12-го тура УПЛ

Отмечаем, что на этот раз в символическую сборную тура попали игроки из 7 команд. Самое большое представительство у Шахтера – 3 игрока. По 2 игрока из Динамо и Зари. По одному представителю имеют: Олимпик, Десна, Колос, Александрия.

Евгений Волынец, Колос (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 2

Руслан Костышин должен благодарить своего голкипера за добытые очки в матче против Александрии. Подопечные Владимира Шарана имели достаточно голевых возможностей в первом тайме, чтобы на перерыв уходить с комфортным преимуществом, но Волынец продемонстрировал свои лучшие качества. И еще раз подтвердил, что он чертовски хорош при отражении пенальти. Если же оппонент оставляет малейшие шансы на спасение, то Волынец этими шансами пользуется. Гречишкин решил пробить на силу, Волынец справился с этим ударом.

Сергей Болбат, Шахтер (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Сергей в текущем сезоне получает крайне мало игрового времени. В матче против Миная он получил возможность показать себя тренерскому штабу. И у него это получилось на отлично. Болбат был очень хорош в атакующих действиях, постоянно помогал своей команде в созидании. Продемонстрировал невероятное взаимопонимание на фланге с Соломоном. Записал на свой счет голевую передачу и еще много хороших обостряющих действий.

Денис Попов, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

После матча с Ювентусом Денис Попов получил свою порцию критики от главного тренера Мирчи Луческу и в поединке против Мариуполя сумел реабилитироваться. Денис играл в своем стиле цепко, но при этом достаточно грамотно, не позволяя атакующим футболистам Мариуполя извлекать выгоду из его агрессивных действий. Во втором тайме на Дениса возросла нагрузка, учитывая, что Динамо весь второй тайм играло вдесятером. Хоть Динамо и пропустило в концовке, вины Попова в том голе как раз нет.

Андрей Гитченко, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Опытный защитник Десны сыграл предельно строго и грамотно против атакующих игроков Ворсклы. Старался максимально плотно опекать своих оппонентов и создавать тем проблемы еще в моменте приема мяча. Как обычно, здорово читал игру и действовал на перехватах. В атаке имел возможность забить, но промахнулся из хорошей позиции.

Николай Матвиенко, Шахтер (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Умение Матвиенко одинаково хорошо сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге сильно выручает Шахтер в этом сезоне. Очень тяжело сейчас определить в какой позиции футболист выглядит лучше. Конечно же, его появление на левом фланге обороны – это вынужденная мера, но в матче против Миная он был полноправным хозяином своего фланга. Забил гол в этом матче, что случается крайне редко.

Дмитрий Иванисеня, Заря (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Не сказать, что Днепр-1 оказал большое сопротивление в матче против луганской Зари. Во многом благодаря Дмитрию Иванисени, который связывал все в середине поля. Поучаствовал Иванисеня и в голах своей команды. Сперва оформил голевую скидку на партнера, а потом и сам отметился забитым голом.

Кирилл Ковалец, Александрия (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

С каждым туром все очевиднее становится то, что Александрия с Ковальцом и без – это две абсолютно разные команды. Весь креатив александрийцев исходит от этого футболиста. Вот и в матче против Колоса он создавал много хороших моментов для своих партнеров. Во втором тайме вырезал идеальную передачу на голову Шасталу, которому только оставалось переправить мяч в свободный угол ворот. Учитывая уровень игры Ковальца, вполне вероятно, что Александрия уже этой зимой получит несколько предложений по его трансферу.

Манор Соломон, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой крайний полузащитник "горняков" Манор Соломон все больше влюбляет в свою игру болельщиков Шахтера. Потрясающий футболист, у которого скорость, техника, удар – все находится на очень высоком уровне. Видно, что игрок уже полностью адаптировался в коллективе и своей игрой показывает, что Шахтеру не стоит опасаться ухода Тайсона. Соломон уже на все 100% готов быть новым лидером Шахтера.

В матче против Миная у Соломона не было соперников на фланге. Он там творил, что хотел. Очень показательным стал его гол, который он забил после сольного прохода по флангу.

Виктор Цыганков, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Лидер киевлян Виктор Цыганков в который раз показал, что в трудную минуту готов вести Динамо за собой. Постепенно привыкаем и к тому, что Цыганков набирает свою оптимальную форму как раз, когда команды ждет игровая пауза. Такая тенденция продолжается уже несколько лет. Вот и в матче против Мариуполя Цыганков обеспечивал ту необходимую разницу, которая в итоге и позволила без особых нервов заработать три очка.

Захеди Шахаб, Олимпик (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 4

Иранский форвард Олимпика в очередной раз продемонстрировал, насколько ему просто противостоять защитникам команд из нижней части турнирной таблицы УПЛ. Шахаб привычно брал много игру на себя и отметился дублем в этом матче. В то время пока Рух пытался забить гол со штрафных, которых у львовян было очень много в этом матче, Захеди Шахаб делал свое дело.

Артем Громов, Заря (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Артем Громов демонстрирует, что и в 30 лет игрок вполне способен демонстрировать приличный рост и развитие. Громов сильно прибавляет в позиции нападающего. Если раньше было видно, что он испытывает определенный дискомфорт, то сейчас уже такого впечатления нет. В игре против Днепра-1 действовал как прирожденный форвард. Много брал игру на себя. Этот матч наверняка надолго запомнится Владимиру Адамюку, который постоянно не успевал за нападающим луганчан.

Тренер: Александр Рябоконь, Десна

Опытный наставник Десны одолел своего коллегу Юрия Максимова в центральном матче 12-го тура УПЛ. Этот результат позволил Десне обойти Ворсклу в турнирной таблице и обосноваться на третьей строчке. Не обошлось и без везения, ведь Десна забила свой гол в последней атаке. Но черниговцы заслужили такой результат своей игрой. Где-то им вернулось за плохую реализацию в предыдущих двух встречах.

Сергей Горбаченко, Football.ua