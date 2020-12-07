Украина

Football.ua представляет итоги 12-го тура УПЛ, в котором Динамо и Шахтер добыли победы, а Шахаб укрепился в гонке бомбардиров на первом месте.

Первый матч в туре был сыгран во Львове. ПФК Львов и Ингулец расписали мировую 1:1. В этот же день состоялось два поединка в Киеве, где лидеры чемпионата принимали представителей нижней части турнирной таблицы и добыли свои победы. Шахтер разбил Минай со счетом 5:1, а Динамо обыграло Мариуполь 2:1.

В воскресенье было сыграно 4 матча. Олимпик и Заря с одинаковым счетом 3:1 обыграли своих оппонентов – Рух и Днепр-1. Десна на последних секундах встречи вырвала победу в матче против Ворсклы. Закрывали тур Колос и Александрия. В этом поединке был зафиксирован такой же счет, как и в первом матче тура – 1:1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 12 ТУР

И снова арбитры…

Львов в матче против Ингульца заканчивал поединок вдевятером, но решениями арбитра после матча был недоволен именно тренер Ингульца. Сергей Лавриненко недоумевал, как можно было отменить чистый гол его команды. Наставник Ингульца поднял очень важный вопрос, почему же в играх менее статусных команд не используется VAR?

Ведь, если бы технология использовалась в этом матче, то гости вполне могли увезти три очка из Львова. Получается, что участники соревнования оказываются в разных условиях, когда VAR работает в УПЛ выборочно. При этом на матчах лидеров обязательно используются видеотехнологии. По какой причине более сильные клубы имеют такие привилегии?

Шахтер наказал Минай за открытый футбол

Дебютант УПЛ Минай в матче против Шахтера решил сыграть смело и не закрываться большими силами на своей половине поля и был за это наказан. Донецкий клуб очень быстро обеспечил себе комфортное преимущество и добыл разгромную победу, не прилагая сверхусилий, что очень важно перед ключевым матчем в Лиге чемпионов против Интера. Ложкой дегтя стал пропущенный мяч Анатолием Трубиным, который очень пассивно себя повел том эпизоде.

Минай же получил нужный урок, что против Шахтера в УПЛ все же необходимо играть иначе.

Нещерет вернул интригу, но это не помогло Мариуполю

Киевское Динамо номинально в роли гостей сыграло свой поединок против Мариуполя на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. С первых минут лидер чемпионата завладел игровым преимуществом и очень быстро сумел выйти вперед.

Денис Гармаш реализовал свой выход 1 на 1. Киевляне контролировали игру и не позволяли своим соперникам ничего создавать в атаке. Перед самым перерывом у Мариуполя удалась хорошая контратака. Молодой голкипер киевлян Нещерет хотел подстраховать своих защитников и сыграть на выходе, но не успел опередить атакующего игрока. Заслуженно увидел перед собой красную карточку и усложнил задачу своим партнерам на второй тайм.

Во второй половине встречи Мариуполь действовал уже куда смелее и опаснее. Гол Виктора Цыганкова закрыл вопрос о победителе в этом матче. Мариуполь не остановился и был за это вознагражден своим забитым голом на последних минутах встречи.

И снова без победы

Рух продолжает оставаться единственной командой в УПЛ, которая еще не одержала ни единой победы в текущем сезоне. Олимпик абсолютно спокойно расправился со своим оппонентом. Индивидуальное мастерство игроков группы атаки донецкой команды позволило олимпийцам отпраздновать легкую победу в противостоянии с Рухом. Игрок Руха Максим Белый после матча сокрушался, что Ингульцу удалось обыграть Олимпик без ударов по воротам, а его команда до сих пор не может победить.

Последний шанс добыть победу у Руха до зимнего перерыва будет в следующем матче против Днепра-1.

"Мужики" набрали ход к зиме

Подопечные Виктора Скрипника начали добывать победу за победой во всех турнирах. Заря и в матче против Днепра-1 не ощутила никаких проблем. Потрясающая игра Громова в атаке обеспечила луганской команде результат.

Артем целиком и полностью выиграл свое противостояние с Адамюком в этом матче. Защитник Днепра-1 ничего не смог поделать с нападающим Зари. Подсластил пилюлю в концовке Александр Назаренко, забивший гол престижа своей команды.

Фортуна вернула должок

В этом туре встречались команды с третьего и четвертого места в турнирной таблице. Оба коллектива проявили волю к победе, и ничейный результат был вполне логичным завершением встречи, но в концовке удача улыбнулась Десне. Черниговцы в предыдущих турах не досчитались очков в матчах против Колоса и Львова, а в игре против Ворсклы вырвали победу в последней атаке.

Есть вопросы и к судейству Екатерины Монзуль в этом матче. Во-первых, был назначен очень сомнительный штрафной, который привел к голу. Во-вторых, очень странную вторую желтую карточку увидел перед собой Руслан Степанюк. Форвард полтавчан подработал мяч себе рукой, после чего пробил по воротам и забил.

Монзуль же показала ему вторую желтую карточку за то, что игрок нанес удар после свистка. Но слишком мало времени прошло с момента игры рукой до удара по воротам, а потому такое наказание игрока, кажется, ошибочным.

Боевая ничья

Закрывали тур Колос и Александрия. Это был матч, где обе команды показали очень достойный уровень футбола, а победить могла каждая из команд. Вполне закономерно, что матч закончился ничейным результатом.

Отмечаем, что Колос забил свой гол с пенальти, а вот Александрия свой 11-метровый момент реализовать не сумела. Волынец в который раз продемонстрировал, что является одним из лучших вратарей лиги по отражению ударов с точки.

Статистика по игрокам

Дубль Шахаба позволил иранскому нападающему закрепиться на первой строчке в гонке бомбардиров. Теперь на счету форварда Олимпика 8 голов в УПЛ. В ассистентах двоевластие. Кирилл Ковалец и Алан Патрик имеют в своем активе по 4 голевых передачи.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 12 9 2 1 23 8 15 29 2 Шахтер 12 7 5 0 30 11 19 26 3 Десна 12 5 5 2 16 11 5 20 4 Ворскла 12 5 4 3 16 9 7 19 5 Заря 11 4 5 2 21 10 11 17 6 Колос 12 4 5 3 16 14 2 17 7 Александрия 12 4 4 4 19 16 3 16 8 Олимпик 11 5 1 5 19 19 0 16 9 Мариуполь 12 4 4 4 14 17 -3 16 10 Ингулец 12 1 8 3 13 17 -4 11 11 Минай 11 2 3 6 8 22 -14 9 12 Днепр-1 12 2 2 8 15 24 -9 8 13 ПФК Львов 11 2 2 7 7 25 -18 8 14 Рух 12 0 6 6 8 22 -14 6

Динамо сохраняет преимущество в 3 очка над Шахтером. Заря продолжает свое поступательное движение вверх по турнирной таблице. Десна обошла Ворсклу. Львовские коллективы по-прежнему находятся на дне, там же и Днепр-1, который уже имеет серию из пяти поражений подряд.

Следующий тур

Последний тур перед зимней паузой будет сыгран в следующие выходные. Из самых интересных противостояний: Десна – Мариуполь и Александрия – Заря. Ингулец проверит себя на фоне донецкого Шахтера, а Динамо попробует отомстить Колосу за обидное поражение в последнем туре прошлого сезона.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua