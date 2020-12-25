Украина

Football.ua представляет материал, который был написан на основе игры Football manager-2021.

24-го ноября 2020-го года вышел официальный релиз популярной игры Football manager 2021. Для тех, кто впервые слышит о такой игре, рассказываем.

Football manager – серия компьютерных игр, симуляторов футбольного менеджмента. В этой игре вам необходимо исполнять роль главного тренера команды, который держит под своим контролем все процессы в клубе. Первая игра серии была выпущена в далеком 1992-м году. Симулятор выходит ежегодно, обновляя базы игроков и улучшая саму игру. Над базой игроков трудится большое количество людей. В середине нулевых игра получила серьезное признание футбольного мира.

Шотландский специалист Дэвид Мойес в своем интервью британской прессе рассказывал, что, когда он тренировал Эвертон, его сын постоянно рекомендовал отцу купить в команду Лионеля Месси. На тот момент аргентинцу было 16 лет, он находился в молодежной команде Барселоны и был одним из многих талантливых и многообещающих футболистов.

Так вот, сын Дэвида Мойеса в игре покупал себе Месси и тот у него превращался в звезду мирового масштаба. Шотландец любит вспоминать эту историю. Ведь, вскоре, когда Месси очень быстро стал лидером "сине-гранатовых", он вспомнил слова своего сына и начал интересоваться, откуда же он брал информацию про Лео. Итогом всей этой истории стало сотрудничество разработчиков игры и Эвертона. Ливерпульский клуб подписал контракт с Sports Interactive в 2008-м году и получил разрешение использовать базу данных игры для разведки и поиска игроков.

Мы воспользовались возможностью игры и просимулировали 3 сезона. Сейчас расскажем вам, какие интересные моменты за эти 3 года произошли в игре в украинском футболе.

УПЛ

Сезон-2020/21

Динамо наконец завершило гегемонию Шахтера и выиграло чемпионат! "Горняки" — вторые, а третье место заняла Заря. В еврокубки попали Александрия и Ворскла, а вылетел из УПЛ Львов.

Символическая сборная УПЛ-2020/21

В список лучших предсказуемо вошли игроки Динамо и Шахтера, но если киевляне отрядили в сборную сразу шесть игроков, то Шахтер — четыре.

Чемпионом среди остальных стал представитель Ворсклы — Владислав Кулач. Он стал 11-м игроком главной команды сезона.

Сезон-2021/22

В этом сезоне состав участников УПЛ был увеличен до 16 и в элитный дивизион вошли Черноморец, Оболонь и Волынь. Что касается итогового распределения мест, то долго почивать на лаврах Динамо не пришлось и уже в следующем сезоне Шахтер вернул себе чемпионство, опередив киевлян аж на 14 очков. Кстати, столичный клуб едва не стал третьим — Ворскла набрала столько же очков, но проиграла борьбу за серебро по дополнительным показателям.

В еврокубки попали Днепр-1 и Заря, а вылетели из УПЛ Олимпик и Ингулец, тогда как все три новичка успешно застолбили за собой место в элите и на следующий сезон.

Символическая сборная УПЛ-2021/22

А тут сразу несколько неожиданностей! 37-летний Пятов, Степаненко в центре защиты, Шапаренко на острие атаки, Харатин в составе Динамо и Йеферсон Сотельдо, которого, оказывается, купил Шахтер. Это молодой атакующий полузащитник Сантоса и сборной Венесуэлы. А знаете, что самое интересное? Такуми Минамино в футболке "горняков" на фланге атаки! Неплохой трансфер, надо сказать. Вот такие неожиданности.

Также отметим наличие в сборной Игоря Когута — именно он стал лидером Днепра-1 и помог клубу впервые в своей истории выйти в еврокубки.



Сезон-2022/23

Тут сразу обращаем внимание на новичков УПЛ. Это Металлист-1925 и... Металл. Вот это был бы номер! Две харьковские команды, пытающиеся стать настоящим Металлистом, по которому мы так соскучились, уже через полтора года входят в УПЛ! Вместе! Правда, как входят, так сразу и выходят. Первая попытка пребывания в элите оказалась неудачной для обоих харьковских коллективов и по окончанию сезона они финишировали последними. И снова здравствуй, Первая лига!

Что там на вершине? Шахтер – первый, Динамо – второе, Ворскла снова третья. В еврокубки опять выходит Днерп-1, а вот последний представитель — сенсация. Это одесский Черноморец. Эх, было бы круто!

Символическая сборная УПЛ-2022/23

Артем Беседин второй сезон становится одним из лучших форвардов страны. Слабо верится, но мы будем только рады! Сборной Украины, да и киевскому Динамо, давно нужен забивной форвард. А знаете, кто с ним в паре? Итальянец Симоне Паломби. Мы тоже не знаем кто это, не переживайте. Ныне он выступает в Пизе в Серии B, но купили его у Лацио. И в УПЛ он попал благодаря Динамо. Интересненько.

Выше удивлялись, когда увидели Минамино в Шахтере? Так вот теперь здесь и Тьемуэ Бакайоко! Монако, Челси, Милан, Наполи... Все это надоело французу и он решил постичь все прелести УПЛ и живописной Ковалевки. C такими фамилиями присутствие 25-летнего финского воспитанника Глена Камара в центре полузащиты уже не удивляет.

Вот кстати этот финн, ныне выступающий за Рейнджерс:

Высокий уровень от защитника Ворсклы Игоря Пердуты — не удивление, а вот появление слева в защите не Виталия Миколенко, а Константина Вивчаренко — приятный сюрприз. Анатолий Трубин наконец вырвал конкуренцию у ветерана Пятова. В центре защиты — динамовец Игорь Харатин и Оливье Боскальи из ПСВ, которого купил Шахтер. Неплохо так затарились "горняки".

С УПЛ завершаем и переходим к клубному футболу.

Шахтер

Луиш Каштру до сих пор тренирует Шахтер, но состав заметно изменился. Ушли многие лидеры, а на их место пришли новички. Как мы уже поняли по информации выше, есть как и перспективные молодые игроки, так и футболисты с именем.

Футболисты Шахтера, которые до сих пор остаются в Шахтере: Майкон, Мудрик, Пятов, Витао, Сикан, Трубин, Мораес, Болбат.

Трансферная политика

Потрачено: 179 000 000 €

Заработано: 263 500 000 €

Трансферный баланс: + 84 000 000 €

3 самых дорогих покупки Шахтера

3. Такуми Минамино из Ливерпуля за 19 250 000 €

2. Альфредо Морелос из Рейнджерс за 22 000 000 €

1. Тьемуэ Бакайоко из Челси за 24 000 000 €

3 самых дорогих продажи Шахтера

3. Манор Соломон в Байер за 26 500 000 €

2. Додо в Атлетико Мадрид за 38 500 000 €

1. Альфредо Морелос в Лион за 44 000 000 €

Довольно ожидаемо Додо и Соломон вошли в список самых дорогих продаж Шахтера, а от Альфредо Морелос — пример того, как можно быстро заработать на новичке. Купили за солидные деньги, показал себя, продали в два раза дороже.

Интересные трансферы:

Летом 2021-го Тайсон в статусе свободного агента перешел во французский ПСЖ, Тете был продан в Боруссию Дортмунд (24,5 млн евро), Виктор Коваленко — в Зальцбург (13), а Давид Хочолава отправился в Зарю (350 тыс). Интересное приобретение – трансфер Евгения Шахова из АЕКа за 2,1 миллиона евро.

Зимой 2022-го Алан Патрик вместе с Сиприано уехали на родину (825 тыс и 2,3 млн соответственно), Сергей Кривцов перешел в Норвич за 2,7 млн евро, молодой Валерий Бондарь был продан в ПСВ более чем за 9 млн, Исмаили отправился в Реал Сосьедад (6,75), а Маркос Антонио — в берлинскую Герту (23,5). Шахтер вернул еще двоих украинцев из-за границы — к команде присоединились Василий Кравец (4,8) и Александр Нойок (свободный агент).

Летом 2022-го Николай Матвиенко отправился в Севилью за 19 млн, а Тарас Степаненко оформил переход в Валенсию (5,75). Шахтер продолжает усиливать свой состав украинскими футболистами и подписывает Романа Яремчука за солидные 14 млн евро и Евгения Чеберко за 3,7.

Зимой 2023-го Шахтер избавляется от Кравца и Нойока. Василий отправляется в Малагу за 4 млн евро, а Нойок переходит в БАТЭ за 600 тысяч. Два громких приобретения – Мохамед Эльнени (14) и Гранит Джака (16,5). Здесь, конечно, пришлось раскошелиться.

Летом 2023-го Шахтер продает за те же суммы, что и покупал, Яремчука и Чеберко. Также состоялся топ-трансфер: Виктор Корниенко — игрок Ювентуса! На секундочку, 24 млн евро.

Выступления в еврокубках

Сезон-2020/21

"Горняки" получают в соперники Баварию, Брюгге и Динамо Загреб. Проходная группа, что Шахтер доказал и на деле — второе место с десятью очками.

Дальше — сенсация от нашей команды! На этапе 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер обыграл сам Ювентус с общим счетом 4:3, но затем остановился на стадии четвертьфинала, проиграв Барселоне с общим счетом 4:5. Но и тут дали бой! Эх, мечты-мечты.

Сезон-2021/22

В этом сезоне Шахтер не сумел выйти из группы Лиги чемпионов. Первое место занял Ювентус, а второе — Порту. Шахтер же отправился в Лигу Европы, тогда как Галатасарай не набрал в этом квартете ни одного очка.

И здесь путь "горняков" получился не очень удачным, но, откровенно говоря, не повезло с жеребьевкой. Сперва "оранжево-черные" обыграли Селтик с общим счетом 6:3, а затем нашей команде выпал Милан — проигрыш в упорной борьбе со счетом 1:2.

Сезон-2022/23

Шахтер вновь не сумел преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Опередили "оранжево-черных" Манчестер Сити и Кельн, который вообще непонятно как оказался в этом турнире.

В Лиге Европы Шахтер сперва обыграл Карабах с общим счетом 2:0, а в следующем раунде снова попал на Милан. Снова вылет. Итальянцы победили с общим счетом 2:0

* Из интересного: в информации про клуб Шахтер анонсирует возвращение в Донецк с сезона-2025/26.

Динамо

В сезоне-2020/21 Динамо оформило чемпионство с Мирчей Луческу. После этого румынский специалист оставил пост главного тренера Динамо, а команду возглавил Владимир Бессонов. Мирча сделал свое дело, Мирча может уходить. А в столичный клуб возвращаются "времена сердец". Реально? Вполне.

А какой трансфер провернули киевляне! Но об этом чуть позже.

Футболисты Динамо, которые до сих пор остаются в клубе: Тымчик, Сирота, Буяльский, Беседин, Нещерет, Цитаишвили, Соль, Андриевский, Супряга, Булеца.

Трансферная политика

Потрачено: 105 750 000 €

Заработано: 173 500 000 €

Трансферный баланс: + 67 750 000 €

3 самых дорогих покупки Динамо

3. Адам Унас из Лилля за 14 500 000 €

2. Виктор Коваленко из Зальцбурга за 15 500 000 € (О да!)

1. Хорхе Санчес из Бернли за 26 500 000 €

3 самых дорогих продажи Динамо

3. Денис Попов в Саутгемптон за 19 250 000 €

2. Никита Бурда в Вулверхэмптон за 19 750 000 €

1. Виктор Цыганков в Герту за 29 000 000 €

Интересные трансферы

Летом 2021-го за рекордные деньги команду покинул Виктор Цыганков. Также столичный клуб попрощался со следующими футболистами: Вербич (Кристал Пэлас, 18), Караваев (Зальцбург, 3,4), Леднев (Заря, 2,5), Де Пена (Насьональ, 1,1 млн евро), Гармаш (Црвена Звезда, 900 тыс), Бойко (Антальяспор, 450 тыс), Жерсон Родригес (Окаяма, 230 тыс). Присоединились к команде: Андрей Близниченко (450 тыс) и Игорь Харатин (1,2 млн). Подтягивалась молодежь.

Зимой 2022-го Динамо за большие деньги продало своих двух защитников – Никиту Бурду (19,75) и Виталия Миколенко (16,75). Присоединились к Динамо два футболиста из английского чемпионата – Кен Сема из Уотфорда (8,25) и Джо Родон из Тоттенхэма (4,8).

Летом 2022-го началась настоящая революция в киевском Динамо. Столичный клуб попрощался с большим количеством футболистов и заработал приличные деньги на продаже следующих исполнителей: Шепелев (Вест Хэм, 16,25 млн), Забарный (Копенгаген, 11,5), Кендзера (Нотингем Форест, 11), Дуэлунд (Копенгаген, 2,3), Попов (Саутгемптон, 19,25), Шапаренко (Трабзонспор, 7,25). Но и потратились киевляне прилично. Самыми дорогими приобретениями стали: Хорхе Санчес из Бернли (26,5) и "экс-горняк" Виктор Коваленко из Зальцбурга за 15,5 млн евро. Также были приобретены еще несколько футболистов.

Зимой 2023-го никого не продавали. Приобрели двух защитников – Игоря Пластуна из Гента (1,6) и Никласа Штарка из Ливерпуля (12,5).

Выступления в еврокубках

Сезон-2020/21

Динамо, к сожалению, не сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а в Лиге Европы в группе с киевлянами были ПСВ, Мидтьюлланд и Реймс.

Киевляне смогли преодолеть групповой этап, но вылетели сразу же в следующем раунде в противостоянии с Вильярреалом. Динамовцы проиграли с общим счетом 3:4.

Сезон-2021/22

Первое место в чемпионате позволило Динамо напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Группа попалась не сказать, что сверхсильная, но противопоставить что-то ПСЖ и Севильи не представляется возможным, да и борьба с Гертой за третью строчку была провалено. 0 очков и -10 в графе забитых и пропущенных.

Сезон-2022/23

В этом сезоне киевляне пробились в групповой этап Лиги Европы и отлично там себя показали в группе с Андерлехтом, Рейнджерс и Мидтьюлландом. Четыре победы, две ничьих и ни одного поражения. Браво, Бессонов!

В итоге динамовцы дошли до четвертьфинала, а там проиграли Милану с общим счетом 1:4. В предыдущем раунде Милан обыграл Шахтер. Вот такой непроходимый соперник для наших клубов. Пострадали наверняка от Ибрагимовича. Не поверим, что он завершил карьеру! В итоге именно Милан и выиграл эту Лигу Европы.

Заря

Виктор Скрипник покинул пост главного тренера Зари зимой 2021-го года. После этого команду возглавляли Юрий Коваль и Сергей Ковалец, а сейчас главный тренер – португалец Жорже Кошта. Пошли по пути Шахтера?

Футболисты Зари, которые до сих пор остаются в клубе: Фаворов, Янаков, Мацапура, Руфати, Цыганикс, Иванисеня, Перович.

Трансферная политика

Потрачено: 8 500 000 €

Заработано: 17 300 000 €

Трансферный баланс: + 8 800 000 €

3 самых дорогих покупки Зари

3. Алексей Гуцуляк из Десны за 2 100 000 €

2. Богдан Леднев из Динамо за 2 500 000 €

1. Вакун Байо из Селтика за 2 600 000 €

3 самых дорогих продажи Зари

3. Владлен Юрченко в Копенгаген за 4 000 000 €

2. Максим Лунев в Кальяри за 5 250 000 €

1. Владислав Кочергин в Фулхэм за 7 000 000 €

Интересные трансферы

Летом 2021-го команду покинул целый ряд основных футболистов: Никола Василь, Александр Гладкий, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Ловро Цвек, Сергей Гринь. Приобрела Заря в этот период Богдана Леднева из Динамо, голкипера Мариуполя Олега Кудрика и защитника Шахтера Давида Хочолаву.

Зимой 2022-го Зарю покинули Максим Лунев и Владлен Юрченко. На свободном трансфере к Заре присоединился Дмитрий Безотосный.

Летом 2022-го команду покинули: Владислав Кочергин, Артем Громов, Никита Шевченко, Егор Назарина. Присоединились к Заре: Алексей Гуцуляк, Вакун Байо и Александр Пихаленок.

Летом 2023-го Заря провернула только один трансфер. К команде присоединился голкипер Ворсклы Павел Исенко. Все-таки не в Шахтер.

Выступления в еврокубках

Сезон-2020/21

Заря в Лиге Европы попала в группу со Славией, Слованом и Ромой. Команде Скрипника удалось занять второе место в группе и выйти в следующий этап.

А вот в следующем раунде Заря попала на все тот же Милан. Да что же такое! Луганчане проиграли с общим счетом 1:5.

Сезон-2021/22

Заре не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы. На стадии квалификации луганчане проиграли польской Легии с общим счетом 1:2.

Сезон-2022/23

В этом сезоне Заря не участвовала в еврокубках

* Из интересного: в информации про клуб Заря анонсирует возвращение в Луганск с сезона-2025/26.

Интересные факты из УПЛ

- В УПЛ играет 16 команд.

- В двух клубах не произошло изменений на тренерском мостике – Шахтер (Каштру) и Днепр-1 (Йовичевич).

- Владимир Шаран тренирует Ворсклу, а основной форвард полтавчан – Роман Зозуля.

- Александр Кучер – главный тренер Мариуполя.

- Денис Костышин стал основным форвардом Колоса, но тренирует его больше не отец, а Александр Чижевский. Осенью 2021-го года 35 дней главным тренером Колоса был Евгений Селезнев.

- У Десны без изменений в атакующих порядках: Будковский, Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский. Александр Рябоконь покинул пост главного тренера Десны в декабре 2020-го и закончил тренерскую карьеру.

- Александрии также удалось сохранить большое количество ключевых футболистов. А вот тренирует команду Юрий Вирт.

Сборная Украины

Сборную Украины по-прежнему возглавляет Андрей Шевченко. На Евро-2020 Украина с двумя очками вышла с третьего места и проиграла уже в следующем раунде. На чемпионат мира-2022 Украина пробиться не сумела.

Команда Андрея Николаевича заняла второе место и не смогла пройти второй раунд плей-офф.

Заявка сборной Украины летом 2023-го года выглядит таким образом:

Основной состав

Вратарь: Трубин (Шахтер)

Защитники: Караваев (Зальцбург), Бондарь (ПСВ), Матвиенко (Севилья), Миколенко (Лидс)

Центральные полузащитники: Степаненко (Валенсия), Малиновский (Аталанта), Зинченко (Аякс)

Вингеры: Цыганков (Герта), Мудрик (Шахтер)

Нападающий: Беседин (Динамо)

Ждем прогресс Мудрика?

Запасные

Резник (Сент-Этьен), Бурда (Вулверхэмптон), Коваленко (Динамо), Яремчук (Аль Наср), Шапаренко (Трабзонспор), Корниенко (Ювентус), Петряк (Астон Вилла), Русин (Фортуна), Болбат (Шахтер), Валерий Бондаренко (Шахтер), Никита Шевченко (Сент-Этьен), Шепелев (Вест Хэм).

Сергей Горбаченко, Football.ua