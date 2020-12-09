Украина

Палмейрас ожидает выручить серьезную сумму за 18-летнего вундеркинда.

Шахтер рассматривает различные варианты усиления и омоложения линии атаки на трансферном рынке, поскольку контракт многолетнего лидера команды Тайсона истекает в конце текущего сезона, и он не намерен его продлевать.

Как сообщает Goal, донецкий клуб хотел бы подписать юного вундеркинда Габриэла Верона, который защищает цвета Палмейраса и является универсалом, способным выступить как на обоих флангах атаки, так и в центре нападения.

Главной проблемой в осуществлении трансфера являются финансовые запросы бразильского клуба, который хотел бы выручить за 18-летнего игрока как минимум 30 миллионов евро. В контракте же Верона с Палмейрасом прописана клаусула в размере 60 миллионов евро.

Кроме того, по информации источника, в Шахтере утвержден так называемый "финансовый лимит". Суть его заключается в том, что подписание одного отдельного футболиста в следующее трансферное окно не должно превышать 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Габриэл Верон провел в футболке Палмейраса 26 поединков во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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