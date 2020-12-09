Специалист прокомментировал возможные трансферы клуба.
ИГОРЬ СУРКИС, FOOTBALL.UA
09 декабря 2020, 21:07
Президент киевского Динамо Игорь Суркис признался, что клуб не вел переговоры с Шахабом Захеди и Александаром Драговичем.
"Насколько правда, что мы ведем переговоры с Шахабом и Драговичем? Нет. С этими игроками мы не вступали в переговоры", — сказал Суркис в эфире Youtube-канала Бомбардир.
Шахаб Захеди из донецкого Олимпика на данный момент занимает первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ с 8 голами в 11 матчах.
Что касается Драговича, то австриец — основной центрбек леверкузенского Байера. На его счету 12 матчей и два гола за клуб во всех турнирах.
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