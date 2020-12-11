Украина

Украинский хавбек прокомментировал выступления своей команды в текущем сезоне УПЛ.

Благодаря победе над Ворсклой в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги, Десна сумела подняться на третью строчку турнирной таблицы. Полузащитник черниговского клуба Михаил Мудрик, права на которого принадлежат Шахтеру, высказался об успехах Десны и своем уровне выступлений в текущем сезоне.

"Третье место — неплохой результат для нашей команды. Тем не менее, нельзя сбавлять обороты, ведь чемпионат хороший. Если хоть немного расслабиться, то можно очень быстро опуститься в таблице... Десна играет в хороший футбол. Благодаря команде и тренеру получается прогрессировать и становиться лучше с каждым матчем. Но это — только начало. Мне еще надо работать и работать".

"Игра против Ворсклы была очень важной, ведь соперник принципиальный. Ворскла пребывает сейчас в хорошей форме, демонстрирует качественный футбол... Именно в таком очном противостоянии важно было одержать победу", — приводит слова Мудрика официальный сайт Десны.

В следующем поединке чемпионата Украины Десне предстоит встретиться с Мариуполем. Матч состоится в воскресенье, 13 декабря, в 14:00 по киевскому времени, а следить за его событиями вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.