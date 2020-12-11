Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 13 тура УПЛ между донецким Олимпиком и ПФК Львов.

Лучшего бомбардира УПЛ Шахаба Захеди не оказалось в заявке Олимпика на матч против ПФК Львов. Его место в центре нападения хозяев займет Ибрагим Каргбо. Помимо этого, против львовян не сыграет Павел Ксенз. На правом фланге обороны команды Игоря Климовского выйдет Евгений Пасич.

Олимпик: Альими — Пасич, Драме, Снурницын, Лебеденко — Романовский, А. Кравчук, Политыло — Бенито, Каргбо, Альваренга

Запасные: Чекотун, Тейшейра, Гришко, Аблитаров, Новиков, Грецайчук, Касабуцкий

ПФК Львов: Костик — Якимец, Ю. Кравчук, Махмутович, Романчук — Сабино, Чиряк — Ременяк, Эрнест, Казлаускас — Ныч

Запасные: Пеньков, Клименчук, Крушинский, Кошман, Айнсалу, Пентелейчук, Топчий, Вычижанин, Фелипе

Матч Олимпик — ПФК Львов начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.