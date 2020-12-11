Украина

Команды завершили календарный год ничейным результатом (1:1).

В первом матче 13-го тура УПЛ донецкий Олимпик принимал ПФК Львов. Хозяева не могли рассчитывать на услуги Шахаба, потому на острие атаки сыграл менее грозный Ибрагим Каргбо. Сразу же после стартового свистка подопечные Игоря Климовского завладели игровым и территориальным преимуществом. Они рассчитывали забить быстрый гол, однако даже не оказывали давление на чужую штрафную. Все ограничивалось лишь подходами к воротам, которые редко завершались ударами. В одном из эпизодов отличиться мог Каргбо, который развернулся с мячом и пробил по воротам, но его удар пришелся прямо в руки Костика.

Практически сразу же после этого гости перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля. На чужой у них не получалось абсолютно ничего, поэтому они быстро вновь перешли на игру вторым номером. Дончане раз за разом загружали мяч в штрафную, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. Защитники Львова действовали надежно. Затем подопечные Виталия Шумского вновь завладели инициативой и провели несколько акцентированных атак. Но этого было недостаточно для того, чтобы нанести хотя бы один удар по воротам.

Олимпик же пробивал несколько раз с разных дистанций, но ни один из ударов не нес угрозы для Костика. Не помогали повести в счете и заработанные стандарты. Первый более-менее прицельный удар возник перед уходом на перерыв.- Костик перевел мяч на угловой после дальнего удара Бенито. В компенсированное время несколько игроков дончан пытались затолкать мяч в ворота благодаря "пожару" в штрафной соперника, но им не удалось это сделать. Команды отправились на перерыв с "нулями" на табло.

После возобновления игры уже гости завладели игровым преимуществом. У Ныча была шикарная возможность забить после того, как он вырвался на оперативное пространство, убрал А. Кравчука на замахе и затем пробил по воротам — Альими удачно выбрал позицию и спас свою команду. Через минуту голкипер дончан снова оказался на высоте, вытащив мяч из-под перекладины после дальнего выстрела Эрнеста. Практически сразу же после этого хозяева перехватили инициативу, но неожиданно быстро вернули ее сопернику. Львовяне воспользовались этим сполна — Ю. Кравчук открыл счет, выиграв верховую борьбу после подачи углового — 0:1.

Сразу же после этого Климовский выпустил на поле Тейшейру, благодаря которому Олимпик стал действовать значительно острее на чужой половине поля. В одном из эпизодов у Бенито был шикарный шанс отличиться, но он его не использовал, не попав по воротам из убойной позиции. Через несколько минут дончане были очень близки к забитому голу — помешала штанга, принявшая мяч на себя после удара Каргбо. Помимо этого, хозяева едва ли не ежеминутно зарабатывали угловые, однако ни одна из подач ни к чему хорошему не привела. Со временем львовяне успокоили игру, перебравшись на чужую половину поля.

У подопечных Шумского была отличная возможность забить благодаря заработанному опасному штрафному, но прямой удар Чиряка оказался неточным. А через две минуты Ныч упустил еще один шанс отличиться, не сумев обыграть вышедшего из ворот Альими. Затем дончане снова забрали мяч под свой контроль, что вскоре привело к забитому голу. Драме выполнил классный длинный заброс на Лебеденко, Орест отпасовал под удар Романовскому, а тот отправил мяч в ворота — 1:1. Сравняв счет, подопечные Климовского продолжали атаковать, рассчитывая забить еще раз.

Каргбо мог вывести свою команду вперед, эффектно пробив в падении после подачи Политыло, но Ибрагим не попал по воротам. В ближайшие несколько минут игроки Олимпика нанесли еще несколько ударов, но они пришлись мимо цели. До окончания встречи хозяева отчаянно пытались вырвать победу, но не создали для этого ни одного опасного момента. А вот львовяне уже в компенсированное время были в сантиметрах от того, чтобы набрать три очка по итогам поединка. Мяч отрикошетил от Снурницына после удара Эрнеста и попал в перекладину. После этого прозвучал финальный свисток, который зафиксировал боевую ничью. Команды отправились на зимний перерыв, набрав по одному очку в очной встрече.

Олимпик — ПФК Львов 1:1

Голы: Романовский, 76 — Ю. Кравчук, 56

Олимпик: Альими — Пасич, Драме, Снурницын, Лебеденко — Романовский (Аблитаров, 90), А. Кравчук, Политыло — Бенито, Каргбо, Альваренга (Тейшейра, 57)

ПФК Львов: Костик — Романчук (Кошман, 88), Ю. Кравчук, Махмутович, Якимец- Сабино, Чиряк (Айнсалу, 75) — Ременяк (Клименчук, 72), Эрнест, Казлаускас — Ныч

Предупреждения: Альваренга, А Кравчук — Сабино, Клименчук